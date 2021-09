Vanderhaeghe kan weer lachen: "Dit misten we tegen STVV... En nu maken we er ineens vier"

0 op 12 of 3 op 12 en terugkomen van een 2-0-achterstand om met 2-4 te winnen... Het scheelt meer dan een slok op een borrel qua mentale rust. Zeker voor een coach. Yves Vanderhaeghe was dan ook bijzonder blij met het karakter dat zijn ploeg liet zien.

Cercle Brugge liet op geen enkel moment het hoofd hangen nadat het 2-0 achterkwam net na de rust. "De zege doet deugd, maar ik ben vooral blij met de reactie na die tweede goal", knikte Vanderhaeghe. "De voorbije matchen hadden we het moeilijk om kansen te creëren en te scoren. Nu maken we er ineens vier. Dat doet deugd. We hebben onszelf beloond voor het werk dat we erin staken. Onze fysieke paraatheid maakte het verschil."

Niet veel ploegen rechten zo de rug na een dubbele achterstand. "Het geloof was niet weg en dat is wat we twee weken geleden tegen STVV nog misten. Toen gingen de kopjes naar beneden na een tegendoelpunt. We bleven gaan. Dit is wat we nodig hadden. We willen een rustig seizoen en we hadden nood aan een driepunter.”