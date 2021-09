Schrijvers bezorgt OHL broodnodige en verdiende driepunter tegen Kortrijk

De nervositeit bij OHL voor de match was groot. Een driepunter was hoognodig en dat voelde je in alle geledingen van de club. Maar KV Kortrijk wou bovenaan blijven meedraaien. En 't werd een nagelbijter. Leuven was de betere ploeg, maar kon pas 10 minuten voor tijd het laken naar zich toetrekken.

OH Leuven-KV Kortrijk begon veelbelovend, voor de thuisploeg dan toch. Er zat schwung in onder leiding van een weer goeie Xavier Mercier. De kansen volgden ook, maar De Sart zag zijn schot naast vliegen en zijn kopbal gepakt worden door Ilic. Kortrijk stelde daar weinig tot niets tegenover en zo leek het wachten op de Leuvense treffer.

OHL baas

Maar na een halfuur zakte ook de thuisploeg weg en werd het verzorgde voetbal vervangen door holderdebolderspel. Er zat nog weinig overleg in de aanvallen en Kortrijk hield dan ook vrij makkelijk stand. De West-Vlamingen rekenden duidelijk op een snelle omschakeling met Gueye, maar die stond ook maar wat op een eiland te spelen. Op veel hulp moest hij niet rekenen en Ozkacar stond er ook stevig op te verdedigen.

© photonews

OHL had de punten broodnodig, maar kende ook het nodige ongeluk. Maertens die de dwarsligger trof bijvoorbeeld. Vijf centimeter lager en 't was prijs. Maar begin tweede helft was het dan toch raak. De Sart - niet toevallig hij - schoot de bal heerlijk in de kruising. OHL had alles onder controle, voetbalde nog een paar kansen bij elkaar en er leek geen vuiltje aan de lucht aan De Dreef.

© photonews

Maar zoals gezegd teerde Kortrijk op zijn snelheid vooraan. Gueye had invaller Alioui al de 1-1 op een schoteltje aangereikt, maar die schoot nog naast. Selemani moet je zo'n kans echter niet geven: 1-1. Met een gelijkspel schoot OHL maar weinig op en ze gingen op zoek naar een tweede treffer met heel wat nieuw aanvallend bloed.

Onder andere Siebe Schrijvers, die tot nu toe geen basisplaats kon veroveren. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Tien minuten voor tijd haalde hij met buitenkant rechts uit en de bal verdween via de vingertoppen van Ilic mooi in doel. Kortrijk kwam nog een paar keer gevaarlijk opzetten, maar OHL trok het over de meet.