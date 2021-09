De Sart, dé uitblinker in zege van OHL: "Niet denken en gewoon doen"

Best indrukwekkend, de match van Alexis De Sart zondagavond tegen KV Kortrijk. De middenvelder was overal te vinden, recupereerde ballen, zette aanvallen op en scoorde ook nog eens een mooie. "Ik ben best tevreden met mijn match ja", glimlachte hij achteraf.

OH Leuven voetbalde voor rust al een hoop kansen bij elkaar en eigenlijk waren de meesten voor De Sart. "Die kopbal ja", lachte hij. "Die had er wel in mogen zitten. Maar ook één van die schoten. Het had ook 3-0 bij de rust kunnen zijn en dan had niemand iets te zeggen. Of dan was er ook niet gesproken over aanvallende efficiëntie."

Want daar wringt het schoentje toch nog na het vertrek van Kamal Sowah en Thomas Henry: de kansen afmaken. De Sart gaf in de tweede helft dan maar het voorbeeld met een knal in de bovenhoek. "We hadden de voorbije weken al meer punten verdiend. Die eerste helft was het ook weer heel goed met veel recuperaties, druk en wil naar voor."

Voor De Sart was het zijn eerste goal in Leuvense loondienst. "Niet denken en gewoon doen, dacht ik", grijnsde hij. "Ik speelde een goeie match ja, maar Xavier (Mercier, nvdr.) trekt zoveel volk naar zich toe dat ik meer ruimte krijg en daar probeer ik van gebruik te maken. Dat lukte wel, denk ik."