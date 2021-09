Brys heeft lof voor paar spelers: "'t Is eigenlijk te zot voor woorden dat je zo'n speler op de bank moet zetten"

Je kon het zien aankomen. OH Leuven heeft veel te veel kwaliteit om daar onderin te blijven hangen. Die eerste driepunter was een kwestie van tijd. Invaller Siebe Schrijvers zorgde voor de winnende goal.

Schrijvers begon het seizoen als basisspeler, maar zijn prestaties waren niet op niveau. "Siebe is en blijft een heel mooie voetballer. Te gek voor woorden eigenlijk dat je zo’n speler op de bank moet zetten als trainer", zuchtte Brys. "Maar hij had daar nood aan om zich te kunnen herbronnen. Hij viel stressvrij in en trapte die bal wel heel erg lekker binnen."

En er waren nog spelers die lof verdienden. Zo speelde debutant Chakla een heel goeie match in de verdediging. “Het was wat afwachten hoe hij het er zou vanaf brengen met slechts enkele trainingen in de benen. Sofian had bovendien niet meer gespeeld sinds mei. Fantastisch als je dit al kunt brengen na zo’n lange inactiviteit. Ik vond trouwens ook Ngawa en Özkacar sterk spelen. Het stond solide achterin en ze toonden alle drie veel présence.”