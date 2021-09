Schrijvers over zijn mooie treffer, wat zeker geen toeval was: "Chapeau voor de trainers die daar tijd insteken"

De eerste goal van Siebe Schrijvers en meteen ook goed voor de eerste zege van OH Leuven. De middenvelder had het de voorbije weken moeilijk, maar heeft nu toch wel punten gescoord bij fans en coach.

Schrijvers was er duidelijk blij mee. Een opluchting nadat hij uit de ploeg verdween. "De ontlading was sowieso groot na moeilijke weken als groep en als individu. De tijd begon te dringen voor die eerste driepunter. Zo'n avond is fantastisch voor de eigen fans."

Zijn doelpunt was een mooie: met een mooie krul in de verste hoek. "Daar trainen we elke week op: extra ballen na de training trappen. Ik vind het fantastisch om te zien dat die training beloond wordt. En dat we dat in de wedstrijd kunnen tonen. Chapeau voor de trainers die daar tijd in steken na de training."

Over zijn eigen situatie dan. "Ik heb in het begin moeilijke tijden gehad: goeie voorbereiding gehad en dan ziek geworden. Dan ging het weer minder en was het weer opbouwen. Nu was het ideaal om in te vallen en de ruimtes goed te benutten en ik ben vooral blij met de drie punten. Het werd tijd. Dat zag je ook in de kleedkamer. Wat een ontlading dat is. We haalden al een heel goed niveau tegen Antwerp. We hadden al veel meer punten moeten hebben."