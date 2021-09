Castro-Montes baalt na late nederlaag tegen tien man: "Dit mag nooit gebeuren"

Het ondenkbare gebeurde in de Ghelamco Arena. Tien spelers van Charleroi konden in de slotseconden alsnog de drie punten wegkapen uit Gent. "Dat mag nooit gebeuren."

AA Gent was van een 0-2 achterstand teruggekomen tot 2-2 en had wat kansen om de overwinning binnen te rijven, al waren er ook verwittigingen aan de overkant. En in de slotminuut liep het dus alsnog mis.

Laksheid?

"Tegen tien man mag dat gewoon niet gebeuren. Ze hadden de beste kansen in de slotfase, dat kan eigenlijk niet", aldus Castro-Montes daarover.

"Was het een beetje laksheid? Dat weet ik niet. Maar het mag gewoon niet gebeuren. We hadden meer kansen moeten afdwingen en zelf de derde gewoon maken."