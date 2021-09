KV Oostende neemt scheidsrechter op de korrel na halve wedstrijd met 10 man: "Weten dat scheidsrechters hier vreemde dingen doen"

KV Oostende en de arbitrage, het is dit seizoen nog geen goed huwelijk gebleken.

KV Oostende voelde zich na Club Brugge-KV Oostende niet voor het eerst dit seizoen bestolen door de arbitrage. Enkele weken geleden begon de malaise tussen KVO en de arbitrage door een discutabel toegekend doelpunt voor Standard.

Reden voor discussie op het veld van Club Brugge was de rode kaart voor Steven Fortes. Diens eerste gele kaart voor een fout van De Ketelaere (en het weglopen met de bal) wordt door de Oostende-aanhang na de wedstrijd weggelachen.

Ook door aanvaller Marko Kvasina die na de wedstrijd de pers te woord stond. "We wisten dat het vanavond een lastige wedstrijd zou zijn in Brugge maar we zouden ons nooit gewonnen geven. Tegen Racing Genk zijn we ook teruggekomen bij een 2-0 stand en hebben we nog gewonnen. Maar ja die rode kaart maakte het alleen maar lastiger", klinkt het.

© photonews

"Fortes liep nog een metertje weg met de bal om hem dan terug te gooien, 90% van alle spelers doet dit soms en daar worden geen kaarten voor uitgedeeld... Al wisten we al wel dat de scheidsrechters in België soms vreemde dingen doen", verwijst hij naar de eerdere incidenten.

Een overwinning tegen Beerschot is nodig

Na een uitstekend seizoensbegin is KVO wat weggezakt in de stand met 0/9 tegen Standard, Zulte Waregem en Club Brugge. Op de volgende speeldag krijgen ze de kans om de rug te rechten tegen rode lantaarn Beerschot.

"Dat zal een heel belangrijke wedstrijd worden om te winnen. Ze zitten niet in een goede flow en wij spelen voor het eigen publiek. Een overwinning zal nodig zijn", besluit de Oostenrijker vastberaden.