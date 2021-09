Clement ziet zijn team stappen zetten: "Dat was heel belangrijk vanavond"

Na een wanprestatie tegen AA Gent was Club Brugge het aan zijn stand en tegenover de eigen supporters verplicht om een reactie te tonen en dat deden ze ook.

"Het was heel belangrijk dat we goed startten", steekt Clement van wal op de persconferentie na Club Brugge - KV Oostende. "We moesten het publiek meteen opnieuw achter ons krijgen na de wedstrijd tegen Gent. Helaas puren we daar maar één doelpuntje uit die goede periode", analyseerde de trainer van Club Brugge.

Net voor de rust viel KVO met z'n tienen wat de opdracht voor Club er alleen maar eenvoudiger op maakte. De thuisploeg kreeg kans na kans om te scoren maar liet het vaak na.

"Op deze weg blijven doorgaan"

Toch benadrukt Clement liever het positieve van de wedstrijd. "We hebben veel gecreëerd en weinig weggegeven, dat is eel belangrijk. Zonder bal waren we nu heel goed. Tegen Gent waren we met de bal oké en zonder de bal niet. Nu moeten we op deze weg blijven doorgaan", besluit de Brugse oefenmeester.

Het zal alvast nodig zijn om weinig weg te geven want komende woensdag komen de supersterren van PSG op bezoek bij Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Messi, Neymar, Mbappé... De verdediging van Club is gewaarschuwd.