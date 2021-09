Vanaken ziet Club Brugge maar één foutje maken tegen KV Oostende: "Had hier makkelijk 6 of 7-0 kunnen zijn"

Hans Vanaken heeft duidelijk de draad opgepikt bij Club Brugge na een matigere periode. De interlands hebben hem duidelijk vertrouwen gegeven.

Tegen KV Oostende was Vanaken goed voor één doelpunt en één assist voor Noa Lang (foto). De tweevoudige winnaar van de Gouden Schoen straalt op en naast het voetbalveld, zeker na zijn uitstekende wedstrijden bij de Rode Duivels.

"Het was de perfecte avond om weerwoord te bieden na de wedstrijd tegen Gent. We speelden goed en snel, gaven weinig weg... Alles wat we nodig hebben, zat in deze wedstrijd", is Vanaken lovend over de prestatie van blauw-zwart.

Nog één verbeterpuntje

Niet alles kan positief zijn en ook voor Vanaken is er zeker nog één puntje waarin het beter kon. "De kansen die we creëeren moeten we ook sneller afmaken. We stopten niet na één of twee doelpunten en duwden door. Als we dan nog scherper zijn voor doel, kan het 6 of 7-0 worden", denkt hij.

De concurrentie is sterker geworden maar dat weten we. Club Brugge is een topploeg, de transfermarkt wordt aangewend om kwaliteit bij de kern te halen. Nu is het zaak om elke week op hoog niveau te spelen om je plaats te houden of af te dwingen."

Rode Duivels

Je kan er niet omheen dat Vanaken het afgelopen wedstrijden uitmuntend deed bij de Rode Duivels. Tegen Estland een doelpunt en een assist, tegen Tsjechië twee assists. Tegen KVO trok hij die lijn door met een van zijn beste wedstrijden in het shirt van Club Brugge dit seizoen.

"Ik heb inderdaad een goede week achter de rug gehad, twee keer mogen starten én beslissend geweest. Ik maak al lang deel uit van de groep maar normaal gezien speel ik amper en kom ik zonder minuten terug."

"Nu heb ik twee wedstrijden mogen starten en heb ik het ritme van de komende weken al te pakken. Ik denk dat het voor mij positief zal uitdraaien dat ik veel wedstrijden speel", denkt hij. "