Zes doelpunten in één helft? Dat gebeurde slechts één keer bij Anderlecht

Christian Kouame (2x), Michael Murillo, Francis Amuzu, Yari Verschaeren en Joshua Zirkzee bezorgden RSCA in de tweede helft de 7-2 zege, nadat eerder ook al Benito Raman aan het kanon stond. Zes doelpunten in één helft, dat is iets zeer zeldzaam in het Lotto Park.

In het verleden gebeurde het slechts één keer: in 1978, toen won Anderlecht met een monsterscore van maar liefst 9-0 tegen Rupel Boom.

🧮 Zes keer scoren in één helft. Het gebeurt zeer, zeer, zéér zelden.



👉🏻 #Anderlecht scoorde vandaag 6x in één helft tegen #KVMechelen. Laatste keer dat #RSCA daar in slaagde was in 1978 tijdens een 9-0 zege tegen Boom (🌳).



🛬 Terug uit vakantie. Here we go again. #ANDKVM