Zotste wedstrijd van het jaar, maar: "Over drie weken weten we waar ze staan"

Anderlecht pakte met 7-2 enorm uit tegen KV Mechelen, al had het ook een zwakke eerste helft achter de rug.

Anderlecht leek in de tweede helft tegen KV Mechelen helemaal bevrijd te spelen en dat leverde uiteindelijk doelpunt na doelpunt op.

De komende weken moeten de troepen van Vincent Kompany naar Standard, ontvangen ze AA Gent en moeten ze naar KV Oostende. Daarna volgt Club Brugge.

Analist Peter Vandenbempt wil nu nog niet de loftrompet opsteken, eerst kijken wat deze zware periode oplevert.

“Het is niet onlogisch, want Anderlecht heeft alweer een stevige metamorfose ondergaan. Over drie weken, met dat heel zware programma dat er zit aan te komen, gaan we toch beter weten waar Anderlecht staat”, zegt hij bij Sporza.