Analist ziet dat KV Mechelen een probleem heeft: "Ik ben heel benieuwd hoe Vrancken deze knoop gaat ontwarren"

De defensie van KV Mechelen zag er zondagmiddag (alweer) niet te best uit. Vooral Jordi Vanlerberghe en Sheldon Bateau beleefden een moeilijke namiddag. Analist Patrick Goots ziet dat Wouter Vrancken een probleem heeft.

KVM incasseerde al 18 doelpunten in zeven matchen. Veel te veel dus. "Hoe mooi je voetbal of hoe spectaculair je aanvalslinie dan ook is, met zulke cijfers is het moeilijk om wedstrijden te winnen. KV heeft ook nog nooit de nul kunnen houden, ook niet in de voorbereiding, waar ze al eens met 2-7 verloren van Utrecht. Nee, het klopt simpelweg niet, daar achteraan", klinkt het in GvA.

"Vanlerberghe die weer in de fout gaat, Bateau twee keer…. Elke wedstrijd opnieuw vallen die individuele fouten. Ik zie ook geen eenvoudige oplossing. Centraal achteraan zijn ze al een heel seizoen aan het zoeken naar de juiste combinatie. En het zit duidelijk ook in de kopjes, aangezien elke keer weer dezelfde fouten gebeuren. Ooit zal de puzzel eens wel vallen en dat vertrouwen wel komen, zeker? Nee, ik ben heel benieuwd hoe Vrancken deze knoop gaat ontwarren.”