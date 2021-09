Analist stelt zich vragen ondanks ruime overwinning Anderlecht: "Eerste helft was onaanvaardbaar"

Anderlecht tankte zondag vertrouwen door KV Mechelen met 7-2 op te peuzelen. Al was het voor de koffie verre van top wat paars-wit liet zien.

Marc Degryse kaart in HLN na over de prestatie van paars-wit. Ondanks de ruime zege was de ex-speler van Anderlecht kritisch. "Die eerste helft was onaanvaardbaar. Thuis voor een vol huis tegen KV Mechelen, en toch slaagde Anderlecht er niet in om de tegenstander bij de keel te grijpen", aldus Degryse.

"Het gaat te traag, dat begint al bij Van Crombrugge. De inspeelpasses zijn niet stevig genoeg en de centrale verdedigers lijken alle tijd van de wereld te hebben. Zo is het als tegenstander niet moeilijk om Anderlecht vast te zetten. Het tempo moét omhoog. Je moet voetballen in één of twee tijden, zoniet kom je in de problemen. En dat is gebeurd."