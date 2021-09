Wouter Vrancken begrijpt tweede helft van zijn spelers niet: "Het is een pure schande wat er hier gebeurd is"

Afgemaakt in het Lotto Park, onder de grond gestoken in de tweede helft... KV Mechelen kon geen deuk in een pakje boter meer trappen in de tweede helft. "Het is ongelooflijk wat hier vandaag gebeurd is", zuchtte Wouter Vrancken.

Na die eerste helft had niemand die score verwacht. Eerder leek het erop dat KV Mechelen het laken helemaal naar zich toe zou trekken. "Dat heeft Kompany me na de match ook gezegd", haalde Vrancken de schouders op. "Hij vond ook dat we in alle facetten van het voetbal beter waren. Druk, tweede bal, opbouw, looplijnen... Het was heel goed. Het enige wat ontbrak was efficiëntie. We komen nog oververdiend op 1-1, maar dan..."

Ja, dan... Na de goal van Kouamé was het hek van de dam. De sluizen stonden gewoon open. "We hadden drie dingen gezegd tijdens de rust: sec blijven in de duels, dat zij gevaarlijk zijn op centers en dat we de inspanningen moesten blijven doen. En net daar liep het fout. Vooral bij die eerste twee delen. Dat is heel jammer als je zo'n eerste helft speelt", vervolgde Vrancken.

"Het is een pure schande eigenlijk dat je hier na een kwartier in de tweede helft ineens 4-1 achterstaat. Er werd geen enkel duel aangegaan. Als je Anderlecht zoveel ruimte geeft... Bij geen enkele goal werd het duel aangegaan. Je had hier met een goed gevoel buiten kunnen en moeten gaan, maar als je die tweede helft ziet... Tja, dat is gewoon erg jammer."