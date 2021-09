Storm baalt en relativeert na oplawaai in het Lotto Park: "'t Zijn ook maar drie punten"

In de eerste helft leek Nikola Storm rondjes te gaan draaien rond Amir Murillo. Hij scoorde ook vanop die flank, maar daarna zonk hij mee met de rest van zijn ploegmaats.

Het werd een afgang voor KV Mechelen. “We zijn slap begonnen aan de tweede helft, de tweede ballen waren niet meer voor ons en we kwamen niet meer in ons spel. Zij scoorden meteen 2 keer uit hun eerste 2 kansen en dan loop je een beetje achter de feiten aan. Met de steun van het publiek gingen zij dan ook goed voetballen en maakten ze van alles een goal", zuchtte de flankaanvaller.

"Dit is balen. Ik heb hier geen verklaring voor. We probeerden ook na de rust dezelfde opdrachten uit te voeren, maar we verloren te veel duels en kwamen niet meer onder de druk uit. Er zal hier natuurlijk wel over gesproken worden, maar we moeten volgende week de kopjes richting de volgende wedstrijd krijgen. Het is mentaal moeilijk, maar we verliezen ook maar 3 punten. De manier waarop is natuurlijk niet mooi.”