Gaetan Coucke stond in een schietkraam op Anderlecht: "Onacceptabel!"

Hij stond in een schietkraam in het Lotto Park. Gaetan Coucke kon zich niet herinneren wanneer hij er nog eens zeven om de oren heeft gekregen. De doelman van KV Mechelen kon er alvast niet mee lachen.

"Dit is een zware teleurstelling als je ziet hoe we die eerste helft hebben aangepakt", zei Coucke achteraf. "Het is bijna niet voor te stellen hoe we die tweede helft aanvatten. Het is onacceptabel dat je na een kwartier ineens 4-1 achterstaat. Een verklaring? Als ik die had, had ik ze je al gegeven. De agressiviteit, de druk naar voren, het balbezit... Alles was weg."

Na de tweede goal gingen de sluizen helemaal open. "Ik vind niet dat een goal je naar beneden mag halen. Meerdere factoren hebben een rol gespeeld. Dat mijn verdediging me in de steek liet? Natuurlijk stond ik in een schietkraam, maar dat ligt aan de hele ploeg. Alles begint vooraan. Als het daar goed staat, heeft de verdediging het ook makkelijker."