Kouamé bewijst waarde bij eerste basisplaats: "Ik kan hier grote dingen doen"

Christian Kouamé mocht tegen Genk al invallen, maar in het Lotto Park kreeg hij de voorkeur op Joshua Zirkzee. De Ivoriaanse spits bedankte voor het vertrouwen met twee doelpunten.

Nochtans liep het in de eerste helft voor geen meter. Ook Kouamé raakte amper een goeie bal. "Het was moeilijk in het begin ja. Ik was wat nerveus voor mijn eerste match hier in dit stadion. Ik wou een goeie indruk nalaten, maar daarna kon ik me laten gaan", verheugde hij zich na zijn twee doelpunten. "In de eerste helft hadden we allemaal moeilijkheden. We verdienden de nederlaag in Genk niet en vandaag moesten we absoluut winnen. Dat verklaart misschien de nervositeit."

De 1-1 bij de rust was gevleid, maar daarna ging het van een leien dakje. "We hebben met de coach gesproken. Hij gaf ons richtlijnen en we hebben ze uitgevoerd. Of ik de concurrentiestrijd met Zirkzee nu aan het winnen ben? Er is geen duel! We zijn een ploeg en winnen samen. Iedereen wint vandaag."

Met zijn brede glimlach en zijn doelpunten zal het niet lang duren vooraleer hij de fans van Anderlecht verovert, denken we. "Ik hou van deze competitie. Ik had al een goed gevoel in Genk. Ik denk dat ik hier grote dingen kan doen. We gaan elke keer voor de drie punten en als we spelen zoals in de tweede helft, kan dat ook lukken."