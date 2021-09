Buitenspel bij eerste goal Anderlecht? Vrancken zag ook de lijn: "Dat kan toch niet?"

Er was nogal wat te doen over de eerste goal van Anderlecht tegen KV Mechelen. Benito Raman vertrok net voor onze neus en wij hadden het gevoel dat hij buitenspel stond. De VAR oordeelde echter van niet.

Op de foto van de lijn die we daarna te zien kregen, leek het alsof de voet van Raman toch buitenspel stond. Dat zag ook Wouter Vrancken. "Mij is gezegd dat er met die lijn te zien was dat hij on side stond", zei Vrancken. "Maar dan moeten er toch een paar seconden verschil op gezeten hebben.

"We hebben die lijn ook gezien en dan vraag ik me af of dat echt geen buitenspel is. Dat kan toch niet? En bij de tweede goal is er een duwfout op Cuypers denk ik."