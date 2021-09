Marc Degryse: "Hij is een mysterie"

Yari Verschaeren begon tegen KV Mechelen op de bank. Door de blessure van Benito Raman mocht de Rode Duivel al vroeg in de tweede helft invallen. Hij deed dat uitstekend en bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt.

"Hij is een mysterie. Na die prima invalbeurt kun je zeggen: Roberto Martinez ziet het goed. Maar wil dat dan zeggen dat Vincent Kompany het niet ziet? Dat lijkt me onmogelijk", aldus Marc Degryse in HLN. "Die positie als tweede spits lag hem wel. Hij was er vrijer en staat ook centraler."

"Of de wissel Raman-Verschaeren het kantelmoment was zondag? Dat was eerder toeval, omdat Raman last had. Het waren de omstandigheden die het wedstrijdbeeld veranderden: de snelle 2-1, de Mechelse inzinking en de vertrouwensboost bij Anderlecht. Dat veel meer dan het tactische", besluit Degryse.