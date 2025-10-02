Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5842

Er is het hele keepersdebat bij Club Brugge dat de Belgische media al een heel seizoen bezighoudt. Nu weer nadat Nordin Jackers in de fout ging tegen Atalanta. Simon Mignolet ligt nog maanden in de lappenmand en dus kan Jackers zich nog herstellen. Maar wat met Mignolet na dit seizoen?

Hij werd vergeten door Bart Verhaeghe toen die de nog spelende monumenten van blauw-zwart opnoemde. Naast Hans Vanaken en Brandon Mechele heeft Mignolet die titel ook al meer dan verdiend. In zijn zes seizoenen bij Club werd hij vijf keer uitgeroepen tot 'Doelman van het Jaar' en won hij één keer de Gouden Schoen.

Club Brugge lijkt niet van plan te verlengen met Simon Mignolet

Meer hoeft er niet gezegd worden over de impact die Mignolet gehad heeft sinds zijn aankomst in Brugge. Mignolet was en is - in de wedstrijden die hij dit seizoen mocht spelen - nog altijd een sterkhouder. Na zijn terugkeer ligt er mogelijk nog een belangrijke rol voor hem weggelegd op zoek naar die 20ste landstitel.

Maar waar te weinig over gesproken wordt: wat daarna? Mignolet zijn contract loopt af en Club lijkt allesbehalve van plan om dat nog te verlengen. Op de hoogste echelons in Westkapelle vinden ze dat het tijd is om aan verjonging te denken. Of dat nu Jackers of iemand anders zal zijn, laten we in het midden.

Mignolet is één van de bestbetaalde spelers in België, waarschijnlijk zelfs dé hoogst verdienende voor Hans Vanaken. Een 37-jarige zelfs aan verlaagde voorwaarden zo'n contract aanbieden, lijkt er niet meer in te zitten bij blauw-zwart. 

Een terugkeer naar STVV?

De goalie zelf heeft nochtans aangegeven dat hij zelf het nog niet ziet zitten om met pensioen te gaan. Hij wil liefst nog zo lang mogelijk onder de lat staan. En wie gaat beweren dat er geen ploegen meer zijn die hem dat kunnen geven. Het probleem is: waar? 

Als monument van Club kan hij niet zomaar bij eender welke andere Belgische topclub aan de slag als hij zijn 'legacy' niet wil in gevaar brengen. U weet dan wel over welke clubs we het hebben. En het buitenland? Daar gaan ze ook niet meteen een dan 38-jarige als eerste doelman aannemen. 

Een terugkeer naar Sint-Truiden, waar het voor hem allemaal begon? Dat lijkt nog de meest haalbare kaart als hij serieus wil inleveren en misschien zelfs later een functie binnen de club kan bekleden. Voorlopig is het koffiedik kijken hoe dit gaat eindigen. Het valt allemaal af te wachten hoe hij zich na zijn blessure voelt en wat Club met hem van plan is.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Simon Mignolet

Meer nieuws

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50
De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

12:40
1
"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

09:30
5
Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

12:20
Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

08:40
Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

08:00
Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

12:10
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

11:50
Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

11:00
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

11:10
Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

10:30
Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond" Reactie

Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

09:15
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
3
Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

09:00
Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten De derde helft

Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten

08:20
🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

07:00
'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

07:40
'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

07:20
1
"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

06:30
7
Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

22:00
6
Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

22:55
15
Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed" Reactie

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

22:15
2
Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

22:30
5
Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

20:00
2
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

21:17
1
'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

19:00
12
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

20:37
Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

21:41
Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

21:00
Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

21:20
2
🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo De derde helft

🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo

18:20
2
Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

20:20
🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

20:50
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-4 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
Barcelona Barcelona 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk Seppe1 Seppe1 over Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Andreas2962 Andreas2962 over Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot Andreas2962 Andreas2962 over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Dominique Praets Dominique Praets over Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis Jimmmmm Jimmmmm over Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt" tisookeenmening tisookeenmening over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved