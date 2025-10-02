Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Er is het hele keepersdebat bij Club Brugge dat de Belgische media al een heel seizoen bezighoudt. Nu weer nadat Nordin Jackers in de fout ging tegen Atalanta. Simon Mignolet ligt nog maanden in de lappenmand en dus kan Jackers zich nog herstellen. Maar wat met Mignolet na dit seizoen?

Hij werd vergeten door Bart Verhaeghe toen die de nog spelende monumenten van blauw-zwart opnoemde. Naast Hans Vanaken en Brandon Mechele heeft Mignolet die titel ook al meer dan verdiend. In zijn zes seizoenen bij Club werd hij vijf keer uitgeroepen tot 'Doelman van het Jaar' en won hij één keer de Gouden Schoen.

Club Brugge lijkt niet van plan te verlengen met Simon Mignolet

Meer hoeft er niet gezegd worden over de impact die Mignolet gehad heeft sinds zijn aankomst in Brugge. Mignolet was en is - in de wedstrijden die hij dit seizoen mocht spelen - nog altijd een sterkhouder. Na zijn terugkeer ligt er mogelijk nog een belangrijke rol voor hem weggelegd op zoek naar die 20ste landstitel.

Maar waar te weinig over gesproken wordt: wat daarna? Mignolet zijn contract loopt af en Club lijkt allesbehalve van plan om dat nog te verlengen. Op de hoogste echelons in Westkapelle vinden ze dat het tijd is om aan verjonging te denken. Of dat nu Jackers of iemand anders zal zijn, laten we in het midden.

Mignolet is één van de bestbetaalde spelers in België, waarschijnlijk zelfs dé hoogst verdienende voor Hans Vanaken. Een 37-jarige zelfs aan verlaagde voorwaarden zo'n contract aanbieden, lijkt er niet meer in te zitten bij blauw-zwart.

Een terugkeer naar STVV?

De goalie zelf heeft nochtans aangegeven dat hij zelf het nog niet ziet zitten om met pensioen te gaan. Hij wil liefst nog zo lang mogelijk onder de lat staan. En wie gaat beweren dat er geen ploegen meer zijn die hem dat kunnen geven. Het probleem is: waar?

Als monument van Club kan hij niet zomaar bij eender welke andere Belgische topclub aan de slag als hij zijn 'legacy' niet wil in gevaar brengen. U weet dan wel over welke clubs we het hebben. En het buitenland? Daar gaan ze ook niet meteen een dan 38-jarige als eerste doelman aannemen.

Een terugkeer naar Sint-Truiden, waar het voor hem allemaal begon? Dat lijkt nog de meest haalbare kaart als hij serieus wil inleveren en misschien zelfs later een functie binnen de club kan bekleden. Voorlopig is het koffiedik kijken hoe dit gaat eindigen. Het valt allemaal af te wachten hoe hij zich na zijn blessure voelt en wat Club met hem van plan is.