Ook al gelooft niemand in hem: Vandenbempt is zeker dat deze Rode Duivel naar WK gaat

Bondscoach Rudi Garcia maakte vanmiddag zijn selectie bekend voor de Rode Duivels. Daarin zitten toch wel enkele verrassingen, zo moet ook Peter Vandenbempt toegeven.

Bondscoach Rudi Garcia haalde drie nieuwkomers bij zijn selectie voor de Rode Duivels. Voor Peter Vandenbempt is er toch wel één naam die er echt uitspringt.

“De meest verrassende is in elk geval Lucas Stassin van Saint-Étienne, want die is toch lang buiten beeld geweest”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza. Dat had met blessures te maken, maar hij zat ook daarna met een vormprobleem.

Ondertussen draait hij weer op volle toeren mee en de bondscoach wil kijken of Stassin een meerwaarde kan bieden in de spits. Veel mensen geloven dat hij een echte goalgetter kan zijn voor de nationale ploeg.

Van wie we dat niet geloven is Loïs Openda. De statistieken spreken voor zich bij de Rode Duivels, maar toch haalt Garcia hem er opnieuw bij. En volgens Vandenbempt moeten we ons ook geen illusies maken richting de WK-selectie.

“Loïs Openda is er bijvoorbeeld toch nog altijd bij, ook al maakt hij een ongelooflijk snertseizoen door bij Juventus. En dat gaat niet veranderen hoor, wanneer de definitieve selectie bekendgemaakt wordt”, is Vandenbempt overtuigd.

De analist is overtuigd dat er misschien wel een jong talent bij de definitieve WK-selectie zal geraken, maar Garcia zal vooral kiezen voor de spelersgroep die de kwalificatie voor het WK heeft afgedwongen.

