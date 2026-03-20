"Deze match is 1,5 punt waard, maar dat is al iets": Vincent Euvrard zegt waar het op staat

Vincent Euvrard zal er alles aan doen om te voorkomen dat Standard opnieuw wegzakt naar het gebruikelijke, abnormaal lage niveau in de Europe Play-offs. De T1 van de Rouches wil voortbouwen op de positieve flow van de voorbije zeven wedstrijden en strijden voor een Europees ticket.

Met een terechte teleurstelling verwerkte de kern van Standard het mislopen van de top-6. Er is echter nog altijd een Europees ticket te grijpen voor de Rouches, via de Europe Play-offs, die hen nooit echt gunstig gezind waren. Op de persconferentie van vrijdag had Vincent Euvrard het over de motivatie in die mini-competitie die de Luikse club vaak links liet liggen.

"In mijn hoofd en in dat van een professionele spelersgroep speel je elke match om te winnen, om je tegenstander te domineren en individueel en collectief beter te worden. We pakken deze wedstrijd op dezelfde manier aan. We gaan vol voor de winst, willen zo veel mogelijk scoren en de nul houden. Voor de rest zien we wel naderhand", verzekerde hij, verwijzend naar een eventueel mirakel om toch nog in de top-6 te eindigen.

Een wedstrijd die 1,5 punt waard is, maar die Standard wil winnen

In de hoofden van Vincent Euvrard en zijn groep is het al duidelijk: het zijn de Europe Play-offs die voorbereid moeten worden, en deze ontmoeting tegen Westerlo, waarmee ze op gelijke hoogte staan in punten, is daar een goede opwarmer voor.

"Deze match is anderhalve punt waard omdat het nog door twee wordt gedeeld, maar het is alvast iets tegenover een rechtstreekse concurrent. En we komen erop terug: een profspeler moet altijd trots hebben in wat hij op het veld legt, in alles wat hij doet. Het karakter, zoals bij Mohr vorige week, die teleurgesteld was dat hij niet mocht spelen en vijf minuten na zijn invalbeurt scoorde, en ook bij de anderen die goed invielen."

De T1 van de Rouches wijzigt dus niet het verhaal dat hij sinds zijn komst vertelt: als hij voor anderhalf jaar tekende, is dat om een project op middellange termijn uit te bouwen, met als uiteindelijke ambitie de Champions Play-offs te spelen. De voormalige T1 van Dender is pas iets meer dan zes maanden aan de slag, en elke wedstrijd wordt gespeeld met de bedoeling stap voor stap dichter bij de kandidaten voor de Top 6 te komen met het oog op volgend seizoen.





"De coaches voor mij hebben nooit gezegd dat ze geen overwinning zouden pakken"

"Er is geen andere werkmethodiek in de play-offs. We werken elke dag om ons in alle facetten te verbeteren en de groep klaar te stomen om elke tegenstander te kloppen. In deze club moeten we begrijpen dat je met één zege in de laatste 32 wedstrijden van play-off 2 niets duurzaams opbouwt en alleen maar one-shots doet."

"Je probeert de top-6, het lukt niet, en dan val je terug naar de twaalfde plaats. Dat is elke keer gebeurd... Ik weet dat mijn woorden vandaag weinig zullen wegen, want de andere coaches voor mij hebben ook niet gezegd dat ze geen overwinning zouden pakken, dus we moeten met daden tonen dat we in play-off 2 iets willen neerzetten."