Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Antwerp zal volgens analist Patrick Goots komend seizoen investeren om ervaring aan de kern toe te voegen. Volgens hem zijn er enkele versterkingen nodig om de prestaties van het team te verbeteren, al zal het niet eenvoudig worden om spelers te verkopen.

“Buiten de keeper Nozawa zal er niet veel kunnen worden verkocht. Interessante profielen zouden Arthur Piedfort van Westerlo of Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kunnen zijn”, stelt Goots in GvA. Hij benadrukt dat ook de technische staf, zoals Marc Overmars en Oosting, op de Nederlandse markt kansen kan benutten, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Goots krijgt ook vragen over een mogelijke spits van eigen makelij. “Mijn zoon Killian is ondertussen al dertig en heeft veel last gehad van blessures, maar hij heeft wel een goed schot en kan beter koppen dan ik”, zegt de oud-aanvaller met een lach.

Hij relativeert meteen het idee van een ‘Patje Boem Boem’-aanvaller. “In het huidige voetbal zie je weinig spitsen die puur scoren. Een aanvaller moet veel meer doen dan vroeger, zoals inspelen op de tactiek, druk zetten en meeverdedigen.”

Antwerp heeft een vlotscorende spits nodig

Toch ziet Goots wel een noodzaak voor een doelpuntenmaker bij Antwerp. “Buiten Nicolo Tresoldi zie ik in de competitie niet veel pure spitsen. Dit Antwerp kan zeker een speler gebruiken die regelmatig scoort, want ze doen dat nu te weinig.”



Over de strategie van Antwerp voegt hij toe: “Er zal wat ervaring bij moeten komen en dat vergt investeringen natuurlijk. Maar ik denk dat Marc Overmars en Oosting ook op de Nederlandse markt hun slag moeten kunnen slaan, al moeten ze er wel de middelen voor krijgen.

