Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Patro Eisden hield een benefiet en schonk 20.000 euro van een veiling aan inloophuis Limani. Het was een opvallend item dat de hoogste prijs opleverde.

Veiling bij Patro Eisden

Businessclub BC3434 van Patro Eisden organiseerde een veiling ten voordele van het Maasmechelse inloophuis Limani. Daar kunnen mensen met kanker of hun familieleden terecht.

Op de veiling werden onder andere een shirt van AS Roma van Radja Nainggolan en een gedragen truitje van Kevin De Bruyne uit zijn tijd bij Wolfsburg verkocht.

Schilderij van Denis Prychynenko

Ook een gesigneerde snookerbal en foto van Luca Brecel werden verkocht. Toch kregen die unieke stukken niet met de hoogste bod in de veiling.

Die eer was weggelegd voor een schilderij, gemaakt door speler Denis Prychynenko van Patro. Zijn moeder werd getroffen door kanker.

“Ik ben sprakeloos, 20.000 maal dank voor jullie gulheid”, zei Foffi Mavrakis, oprichtster van Limani, die zelf kanker overwon, aan Het Belang van Limburg.