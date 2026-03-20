Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

De Lijn zal vanaf volgend seizoen geen busvervoer meer organiseren voor bezoekende supporters bij Europese thuiswedstrijden van Club Brugge. De beslissing volgt op een reeks incidenten waarbij bussen beschadigd raakten door supporters van onder meer FC Barcelona en Atlético Madrid.

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) maakte vorige week al bekend dat het gratis vervoer voor bezoekers stopt. Het doel is vooral om schade en veiligheidsproblemen te voorkomen, nadat meerdere bussen tijdens Europese wedstrijden niet langer inzetbaar waren.

Op een overleg met Club Brugge, het stadsbestuur en de politie bevestigde De Lijn donderdag de beslissing officieel. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zegt begrip te hebben voor het standpunt van de vervoersmaatschappij.

Geen voettocht naar het stadion

“West-Vlaanderen beschikt maar over dertien gelede bussen. Als vijf beschadigd geraken, zoals bij Atlético Madrid het geval was, heeft dat een grote impact op de reguliere dienstverlening”, aldus De fauw bij Het Nieuwsblad.

Volgens de burgemeester ligt het nu bij Club Brugge om een alternatief te zoeken. Hij stelt voor dat de club mogelijk onderaannemers van De Lijn kan inzetten, die oude dieselbussen vervangen door elektrische voertuigen, om die voor supporterstransport te gebruiken.



Een voettocht van het stadscentrum naar het stadion ziet De fauw geen goed alternatief. Die optie zou veel verkeershinder veroorzaken, een groter politie-inzet vergen en het risico op schade vergroten, klinkt het.

