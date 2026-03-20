"Iedereen weet welk spelletje Stijn durft te spelen": Van Eenoo weet wat hem te wachten staat

"Iedereen weet welk spelletje Stijn durft te spelen": Van Eenoo weet wat hem te wachten staat

Vanavond is Beerschot te gast bij Patro Eisden in de Challenger Pro League. Het wordt voor Lukas Van Eenoo een bijzondere match tegen zijn ex-ploeg.

Verschrikkelijke heenmatch tegen Patro Eisden

In de heenmatch won Patro Eisden met 0-2 op bezoek bij Beerschot. Na afloop van de wedstrijd waren er ook wat opstootjes in de spelerstunnel.

“Nee, dat was geen plezante wedstrijd”, herinnert Lukas Van Eenoo zich nog bij Het Belang van Limburg. “Zowel op Haraguchi als op mij werd er mandekking gespeeld door Patro en het is echt niet leuk om op die manier te voetballen.”

Volgens Van Eenoo was dit de zwakste match van zijn ploeg van het hele seizoen op voetbalvlak. “Het is nooit eenvoudig om tegen de Limburgers te spelen, maar wij hebben de kwaliteiten om met hun spel te kunnen omgaan.”

Voor een keer geen vrienden

En ook nu wacht Van Eenoo zo goed als zeker een moeilijk duel, want Stijnen en co zullen zeker voor een warm onthaal zorgen. Iedereen weet wel dat Stijn een mentaal spelletje durft te spelen en hij doet er alles aan om in het hoofd van de tegenstander te geraken”, gaat hij verder.

Lees ook... Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal
Van Eenoo weet als geen ander dat je daar niet in mag meegaan. Bij Patro had hij een goede band met Stijnen. “We hadden een goede en open communicatie en hij heeft me ook niets in de weg gelegd voor mijn transfer naar Beerschot”, besluit hij. “Dat vind ik mooi van hem. Maar vrijdag zijn we even geen vrienden.”

Volg Patro Eisden Maasmechelen - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Meer nieuws

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

21:40
FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

16:00
OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

15:30
Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

10:15
1
Yves Vanderhaeghe wil knallen tegen Kortrijk en weet al waar hij volgend jaar trainer wil zijn

Yves Vanderhaeghe wil knallen tegen Kortrijk en weet al waar hij volgend jaar trainer wil zijn

15:00
Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

09:45
Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

20:00
Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

14:30
'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League'

'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League'

14:00
Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

13:30
9
Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

08:10
3
Rudi Garcia hakt knopen door: de selectie van de Rode Duivels met opvallende nieuwkomers

Rudi Garcia hakt knopen door: de selectie van de Rode Duivels met opvallende nieuwkomers

13:00
5
De WK-droom van de Buffalo: meer speelminuten nodig?

De WK-droom van de Buffalo: meer speelminuten nodig?

12:40
Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit

Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit

12:20
5
Keert JPL-ster nog terug op het veld dit seizoen? "Ik voel me net Deadpool"

Keert JPL-ster nog terug op het veld dit seizoen? "Ik voel me net Deadpool"

12:00
De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

10:45
Vreemde conclusie bij Genk na 5-1-afstraffing

Vreemde conclusie bij Genk na 5-1-afstraffing

11:30
4
Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

11:00
Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

10:30
1
Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

09:15
1
Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

10:00
2
Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

09:30
3
Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

09:00
Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

08:40
1
Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

08:20
1
Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

08:00
7
Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie"

20:40
3
Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

07:40
2
Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

07:20
1
📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

07:00
11
Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

06:30
2
Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

19:30
1
SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

22:30
2
Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

23:00
Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

22:00
2
Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

21:00

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 20:00 Seraing Seraing
KAA Gent KAA Gent 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Francs Borains Francs Borains 21/03 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/03 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 21/03 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/03 Lierse SK Lierse SK

