"Iedereen weet welk spelletje Stijn durft te spelen": Van Eenoo weet wat hem te wachten staat

Vanavond is Beerschot te gast bij Patro Eisden in de Challenger Pro League. Het wordt voor Lukas Van Eenoo een bijzondere match tegen zijn ex-ploeg.

Verschrikkelijke heenmatch tegen Patro Eisden

In de heenmatch won Patro Eisden met 0-2 op bezoek bij Beerschot. Na afloop van de wedstrijd waren er ook wat opstootjes in de spelerstunnel.

“Nee, dat was geen plezante wedstrijd”, herinnert Lukas Van Eenoo zich nog bij Het Belang van Limburg. “Zowel op Haraguchi als op mij werd er mandekking gespeeld door Patro en het is echt niet leuk om op die manier te voetballen.”

Volgens Van Eenoo was dit de zwakste match van zijn ploeg van het hele seizoen op voetbalvlak. “Het is nooit eenvoudig om tegen de Limburgers te spelen, maar wij hebben de kwaliteiten om met hun spel te kunnen omgaan.”

Voor een keer geen vrienden

En ook nu wacht Van Eenoo zo goed als zeker een moeilijk duel, want Stijnen en co zullen zeker voor een warm onthaal zorgen. Iedereen weet wel dat Stijn een mentaal spelletje durft te spelen en hij doet er alles aan om in het hoofd van de tegenstander te geraken”, gaat hij verder.

Van Eenoo weet als geen ander dat je daar niet in mag meegaan. Bij Patro had hij een goede band met Stijnen. “We hadden een goede en open communicatie en hij heeft me ook niets in de weg gelegd voor mijn transfer naar Beerschot”, besluit hij. “Dat vind ik mooi van hem. Maar vrijdag zijn we even geen vrienden.”