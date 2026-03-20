"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

Zondag wordt de allerlaatste speeldag van de Jupiler Pro League afgewerkt. Club Brugge speelt tegen KV Mechelen en zal dat in de play-offs nog twee keer mogen doen.

KV Mechelen in de Champions’ Play-offs

Ivan Leko spreekt op zijn persconferentie van een interessante partij tegen KV Mechelen, omdat beide ploegen elkaar dit seizoen in de play-offs nog twee keer zullen treffen.

Eerlijk: het is helemaal verdiend voor Mechelen. Het is een club die voetbal ademt, met fantastische supporters. En met Fred Vanderbiest heb ik mijn UEFA-opleiding nog gevolgd”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Leko heeft een duidelijke missie. “We willen absoluut nog een laatste keer tonen hoe goed we zijn”, klinkt het zonder blikken of blozen. De ploeg maakte de nodige progressie, zo oordeelt Leko en met een zege voor eigen publiek wil hij de reguliere competitie afsluiten.

Enkel de play-offs tellen

Al wond hij ook geen doekjes om wat er al voorbij is. “Iedereen weet dat alles rond die nacompetitie draait. Laat ons eerlijk zijn: de reguliere competitie? Nobody cares. Of je nu als eerste eindigt, of vierde met tien punten achterstand: dat maakt allemaal niet uit”, is hij duidelijk.

De titel zal beslist worden in de Champions’ Play-offs, aldus Leko en dan is het ook duidelijk waar je goed moet zijn. De Kroaat heeft er heel veel vertrouwen in. “Gelukkig hebben we bakken ervaring in dat format”, besluit hij.

