Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Hans Vanaken is nog steeds de draaischijf van Club Brugge. Maar met z'n 33 lentes zal de meervoudige Gouden Schoen niet eeuwig meer te bewonderen zijn op Jan Breydel. Is deze voormalige speler van KRC Genk zijn opvolger?

Vanaken moest tegen KVC Westerlo (1-2-winst) vroegtijdig naar de kant, maar er werd geen ernstige schade aan de heup vastgesteld. Club Brugge kan dus opgelucht ademhalen.

Vanaken is nog steeds de spelmaker van blauw-zwart. Hij beleeft zeker niet zijn beste seizoen qua statistieken, maar blijft een sleutelpion in het spel van blauw-zwart.

Thorstvedt als opvolger voor Vanaken?

De middenvelder heeft nog een contract tot midden 2027, waardoor Club Brugge toch al eens aan een opvolger moet denken. Artificiële intelligentie kan daarbij misschien wel helpen.

Het Nieuwsblad kon experimenteren met de 'Comparisonator', een datatool die spelers vergelijkt op basis van allerlei gegevens. Volgens die tool is niemand minder dan Kristian Thorstvedt een 95%-match met de kwaliteiten van Vanaken.



De Noor voetbalde in het verleden voor KRC Genk, maar is momenteel aan de slag bij Sassuolo. Volgens Transfermarkt moet hij 10 miljoen euro kosten. Volgens Transferfeed werd ook Fiorentina al gelinkt aan de speler.