Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Lorenz Lomme
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken is nog steeds de draaischijf van Club Brugge. Maar met z'n 33 lentes zal de meervoudige Gouden Schoen niet eeuwig meer te bewonderen zijn op Jan Breydel. Is deze voormalige speler van KRC Genk zijn opvolger?

Vanaken moest tegen KVC Westerlo (1-2-winst) vroegtijdig naar de kant, maar er werd geen ernstige schade aan de heup vastgesteld. Club Brugge kan dus opgelucht ademhalen.

Vanaken is nog steeds de spelmaker van blauw-zwart. Hij beleeft zeker niet zijn beste seizoen qua statistieken, maar blijft een sleutelpion in het spel van blauw-zwart.

Thorstvedt als opvolger voor Vanaken?

De middenvelder heeft nog een contract tot midden 2027, waardoor Club Brugge toch al eens aan een opvolger moet denken. Artificiële intelligentie kan daarbij misschien wel helpen.

Het Nieuwsblad kon experimenteren met de 'Comparisonator', een datatool die spelers vergelijkt op basis van allerlei gegevens. Volgens die tool is niemand minder dan Kristian Thorstvedt een 95%-match met de kwaliteiten van Vanaken.


De Noor voetbalde in het verleden voor KRC Genk, maar is momenteel aan de slag bij Sassuolo. Volgens Transfermarkt moet hij 10 miljoen euro kosten. Volgens Transferfeed werd ook Fiorentina al gelinkt aan de speler.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Sassuolo
Hans Vanaken
Kristian Thorstvedt

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen Sheltie963 Sheltie963 over 'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder' André Coenen André Coenen over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Johanvm Johanvm over Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt JaKu JaKu over Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen JaKu JaKu over Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden" Birger J. Birger J. over Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk Dantie Dantie over Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar" Analist2.0 Analist2.0 over Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved