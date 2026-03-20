Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie
Thibaut Courtois is er niet bij tegen de Verenigde Staten en Mexico voor de oefenstage eind maart-begin april. Bondscoach Rudi Garcia neemt daardoor maar drie doelmannen meet op het oefenkamp en lijkt geen zin te hebben in experimenten.

De voorbije weken werden namen als Davy Roef of Jari De Busser genoemd - met oog ook op hun kwaliteiten als het gaat over het stoppen van strafschoppen. Zij zijn er allemaal niet bij op de oefenstage in de Verenigde Staten.

Rudi Garcia kiest voor drie doelmannen op oefenstage

Senne Lammens, Matz Sels en Maarten Vandevoordt zijn de drie doelmannen die mee mogen naar de Verenigde Staten. Voor Mike Penders is er geen plaats, maar dat zou te maken hebben met de wedstrijd van de Belgische beloften.

Die nemen het op in een belangrijk EK-kwalificatieduel tegen Oostenrijk en in tegenstelling tot Nathan De Cat is doelman Penders voor die selectie klaarblijkelijk wel een cruciale pion. Rest de vraag wie eerste doelman zal zijn in de USA.

Wie er in doel gaat staan? Dat is nog onduidelijk

"Thibaut Courtois is waarschijnlijk voor 4-6 weken buiten strijd", vond ook Garcia het jammer. "We hebben gekozen om het bij drie doelmannen te houden die ik alfabetisch heb opgelijst. Mike Penders speelt mee met de beloften omdat zij een belangrijke match thuis tegen Oostenrijk hebben."

"We kennen Penders, dus dat is goed. Met Thibaut Courtois hebben we een van de beste doelmannen ter wereld, maar we hebben veel verschillende talenten. Het is geen kwestie van een rangorde te maken of ze te nummeren."

Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

Rudi Garcia hakt knopen door: de selectie van de Rode Duivels met opvallende nieuwkomers

Rudi Garcia hakt knopen door: de selectie van de Rode Duivels met opvallende nieuwkomers

OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

Yves Vanderhaeghe wil knallen tegen Kortrijk en weet al waar hij volgend jaar trainer wil zijn

Yves Vanderhaeghe wil knallen tegen Kortrijk en weet al waar hij volgend jaar trainer wil zijn

Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League'

'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League'

De WK-droom van de Buffalo: meer speelminuten nodig?

De WK-droom van de Buffalo: meer speelminuten nodig?

Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit

Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit

"Iedereen weet welk spelletje Stijn durft te spelen": Van Eenoo weet wat hem te wachten staat

"Iedereen weet welk spelletje Stijn durft te spelen": Van Eenoo weet wat hem te wachten staat

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

Keert JPL-ster nog terug op het veld dit seizoen? "Ik voel me net Deadpool"

Keert JPL-ster nog terug op het veld dit seizoen? "Ik voel me net Deadpool"

Vreemde conclusie bij Genk na 5-1-afstraffing

Vreemde conclusie bij Genk na 5-1-afstraffing

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

