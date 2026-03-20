Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

Thibaut Courtois is er niet bij tegen de Verenigde Staten en Mexico voor de oefenstage eind maart-begin april. Bondscoach Rudi Garcia neemt daardoor maar drie doelmannen meet op het oefenkamp en lijkt geen zin te hebben in experimenten.

De voorbije weken werden namen als Davy Roef of Jari De Busser genoemd - met oog ook op hun kwaliteiten als het gaat over het stoppen van strafschoppen. Zij zijn er allemaal niet bij op de oefenstage in de Verenigde Staten.

Rudi Garcia kiest voor drie doelmannen op oefenstage

Senne Lammens, Matz Sels en Maarten Vandevoordt zijn de drie doelmannen die mee mogen naar de Verenigde Staten. Voor Mike Penders is er geen plaats, maar dat zou te maken hebben met de wedstrijd van de Belgische beloften.

Die nemen het op in een belangrijk EK-kwalificatieduel tegen Oostenrijk en in tegenstelling tot Nathan De Cat is doelman Penders voor die selectie klaarblijkelijk wel een cruciale pion. Rest de vraag wie eerste doelman zal zijn in de USA.

Wie er in doel gaat staan? Dat is nog onduidelijk

"Thibaut Courtois is waarschijnlijk voor 4-6 weken buiten strijd", vond ook Garcia het jammer. "We hebben gekozen om het bij drie doelmannen te houden die ik alfabetisch heb opgelijst. Mike Penders speelt mee met de beloften omdat zij een belangrijke match thuis tegen Oostenrijk hebben."

"We kennen Penders, dus dat is goed. Met Thibaut Courtois hebben we een van de beste doelmannen ter wereld, maar we hebben veel verschillende talenten. Het is geen kwestie van een rangorde te maken of ze te nummeren."