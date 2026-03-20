'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League'

Cercle Brugge ontsloeg eerder deze week coach Onur Cinel. Ondertussen zouden ze al een goede stap hebben gezet richting een mogelijke opvolger. Die zou uit Denemarken moeten gaan komen, zo blijkt.

Cercle Brugge speelt dit weekend nog op bezoek bij RSC Anderlecht. Daarna wachten zes duels om op het hoogste niveau te kunnen blijven tegen Dender en twee ploegen uit La Louvière, OH Leuven en Zulte Waregem.

Cercle Brugge schakelt snel na ontslag Onur Cinel

De kloof met de hekkensluiter is voorlopig negen punten, maar De Vereniging wil zo snel mogelijk zeker zijn van de redding. Na het ontslag van Onur Cinel zijn ze dan ook snel op zoek gegaan naar een afdoende opvolger.

Volgens Het Laatste Nieuws zouden ze die ondertussen ook al hebben gevonden in de vorm van Lars Friis. Dat is een Deense coach die al ervaring opdeed in de Champions League vorig seizoen bij het Tsjechische Sparta Praag.

Laatste details worden geregeld tussen Cercle Brugge en Lars Friis

Twee jaar geleden was Lars Friis bij Sparta Praag aan de slag met onder meer Elias Cobbaut. Hij was toen onder de indruk van de Belgische speler, nu gaat hij ook veel andere Belgen kunnen leren kennen de komende maanden.



Friis is een interessant profiel die ook al veel in Denemarken werkte en al eens kampioen werd met Viborg in de Deense tweede klasse. Nu lijkt hij klaar voor de stap naar België, al moeten de laatste details nog worden uitgewerkt.