Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

Zondag speelt RSC Anderlecht op de slotspeeldag in eigen huis tegen Cercle Brugge. Al moet er wellicht wel wat geschoven worden binnen het elftal.

Llansana en Saliba niet inzetbaar

Trainer Jérémy Taravel liet op zijn persconferentie weten dat hij tegen de Vereniging nog geen beroep kan doen op Enric Llansana. Hij heeft nog te veel last van zijn hamstringblessure en is niet inzetbaar.

Ook Nathan Saliba is er niet bij. Hij liep tegen zijn tiende gele kaart aan en is zowel tegen Cercle als voor de eerste match van de play-offs geschorst.

Taravel lijkt er allemaal niet wakker van te liggen en heeft opties genoeg. Schuiven met De Cat, Stroeykens of Verschaeren laten starten of zelfs Anas Tajaouart van de Futures laten spelen.

Is Mats Rits dan geen optie?

Mats Rits zat tegen Club Brugge in de selectie en traint weer volop mee met het A-elftal. Taravel gaat niet specifiek op zijn kans op speelminuten in.

Lees ook... 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt›

“Alle spelers die meetrainen, kunnen spelen. Mats verdient het in ieder geval om opnieuw met ons mee te trainen”, besluit de trainer. “Hij is erg professioneel, brengt kwaliteit op training en geeft zijn ervaring daar ook door aan de jongeren in onze groep.”