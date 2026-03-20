Club Brugge hield de adem in: dit heeft Ivan Leko te zeggen over blessure Hans Vanaken

De voorbije week hield iedereen de adem in op Brugge. Hans Vanaken was geblesseerd geraakt bij Club Brugge en dus was de vraag hoe ernstig de zaak zou zijn. Ondertussen lijkt het allemaal een spreekwoordelijke storm in een glas water te zijn geweest.

Hans Vanaken die een deel van de play-offs zou missen? Dat zou een geweldige slok op de borrel zijn voor Club Brugge en zeker in het titeldebat. En ook de Rode Duivels zouden Vanaken wel kunnen gebruiken tegen de USA en Mexico - en wat met het WK?

Ivan Leko komt met hoopvol nieuws over Hans Vanaken

Maar van een zware blessure van Vanaken is dus absoluut geen sprake, al zat de schrik er de voorbije dagen wel in op Jan Breydel. Ivan Leko heeft op zijn persconferentie in aanloop naar het weekend meer duiding gegeven.

"Het gaat al veel beter met hem", klinkt het hoopvol bij Leko in uitspraken die door Het Nieuwsblad worden geciteerd. "Veel beter dan we aanvankelijk hadden verwacht. Op dit moment volgt hij een individueel programma met de medische staf", ging de Kroatische coach verder.

Hans Vanaken gewoon mee naar de USA

"We hopen zondag op hem te kunnen rekenen, want Hans is erg belangrijk voor ons. We hebben nog twee dagen om een beslissing te nemen", besluit Leko. Dit seizoen miste Hans Vanaken, over alle competities heen, bijna niets: vorig weekend was pas de tweede keer dat hij het veld vroegtijdig moest verlaten.

Dat nieuws zal ook Rudi Garcia tevreden stemmen. Hij nam de Bruggeling op in de selectie van 28 spelers die op stage trekken naar de VS, maar bleef voorzichtig in zijn communicatie. "We zullen eerst zien of hij dit weekend tegen KV Mechelen speelt", zei de bondscoach op zijn persconferentie.