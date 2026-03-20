'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde'

Eind januari vorig jaar haalde OH Leuven Roggerio Nyakossi binnen. Hij zou de club een nieuwe jackpot kunnen opleveren.

Nyakossi weg bij OH Leuven?

De 22-jarige verdediger wordt bij OH Leuven gezien als de nieuwe Banzuzi. Die ruilde OHL in voor Leipzig, een transfer die de club maar liefst 16 miljoen euro opleverde.

Ook met Nyakossi wil OHL een fikse transfersom incasseren. De Zwitser ligt nog tot midden 2027 onder contract, waardoor deze zomer cruciaal wordt voor een transfer.

Zijn marktwaarde wordt momenteel vastgelegd op 2,5 miljoen euro, een schril contrast met de 800.000 euro die hij een jaar geleden waard was. En met een zomerse transfer zou nog veel meer gemoeid zijn.

Terugkoopclausule

Zo wordt Liverpool meer en meer genoemd als mogelijke bestemming, maar de verdediger van OHL liet vandaag op de persconferentie niet in zijn kaarten kijken. “Het doet natuurlijk altijd plezier als ploegen van dat kaliber geïnteresseerd zijn”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.



Al heeft Marseille, de ex-club van de Zwitser, bij de verkoop in januari 2025 wel een terugkoopclausule in de overeenkomst laten zetten, al is niet geweten hoeveel die bedraagt.