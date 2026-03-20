Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

Rudi Garcia heeft zijn selectie bekend gemaakt voor de oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico. Daarbij viel uiteraard ook de naam van Nathan De Cat op. De jongeling van RSC Anderlecht kan mogelijk zijn debuut maken als Rode Duivel.

Rudi Garcia zag Nathan De Cat de voorbije maanden mooie dingen doen bij RSC Anderlecht: "Op talent staat er geen leeftijd. Ik heb destijds Eden Hazard al op vroege leeftijd doen doorbreken bij Lille", aldus de bondscoach.

Nathan De Cat heeft een uniek profiel binnen de kern

Die had nog een aantal andere voorbeelden, zoals Cherki bij Lyon en Mokio bij de Rode Duivels. En dus is het niet meer dan logisch dat Nathan De Cat nu de kans krijgt om te laten zien wat voor een talent hij is bij de A-kern van de Rode Duivels.

"De Cat was dit seizoen al 34 matchen titularis bij Anderlecht. Zijn profiel is heel goed: hij is erg atletisch, in België zijn er weinig andere spelers met dat profiel. Daarom hoort hij in de selectie, want hij heeft het goed gedaan."

Rudi Garcia kiest voor nieuwe namen

"Je moet presteren bij je club om te kunnen geselecteerd worden. HIj heeft alle vakjes aan kunnen kruisen om er deze keer bij te zijn", klinkt het op de persconferentie voor de wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Lees ook... Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie›

In het algemeen was het voor Garcia zowat de laatste kans om nog jonkies in te passen: "We willen spelers die zich samen goed voelen en dus gaan we met een grote groep naar de USA. Het is een van de laatste kansen om nieuwkomers te proberen inpassen om iedereen te leren kennen, zoals we in november deden met Ngoy en Vermant. Daarom hebben we nu ook drie nieuwe spelers in de kern."