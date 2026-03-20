"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen
KAA Gent kan zich zondag plaatsen voor de Champions' Play-offs. Maar dan mag het verhaal van 2023 zich niet herhalen.
KAA Gent en het KV Oostende-trauma
Drie jaar geleden kon KAA Gent zich plaatsen voor de top zes. Het moest dan wel voorbij het al gedegradeerde en in moeilijkheden verkerende KV Oostende geraken. Maar dat lukte niet. De Buffalo’s verloren met 1-2.
Een pijnlijke nederlaag die ook ex-speler Sven Kums nog niet vergeten is. “Na de match heb ik gezegd dat het een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière was. En daar blijf ik tot op vandaag bij”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.
Niet op achterstand komen
KAA Gent kreeg maar niks voor elkaar. “Heel veel spelers stonden die dag met schrik op het veld. Play-off 1 of play-off 2, dat is een gigantisch verschil. En die druk werkte die dag voor sommigen verlammend”, gaat Kums verder.
De raad van Kums voor KAA Gent is duidelijk. De ploeg van Rik De Mil moet vooral vermijden dat ze op achterstand komen. “Want dan begint het pas. Je zit niet geweldig in de match, je ziet de minuten wegtikken... Voor het kopje is dat niet goed”, besluit hij.
