"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent kan zich zondag plaatsen voor de Champions' Play-offs. Maar dan mag het verhaal van 2023 zich niet herhalen.

KAA Gent en het KV Oostende-trauma

Drie jaar geleden kon KAA Gent zich plaatsen voor de top zes. Het moest dan wel voorbij het al gedegradeerde en in moeilijkheden verkerende KV Oostende geraken. Maar dat lukte niet. De Buffalo’s verloren met 1-2.

Een pijnlijke nederlaag die ook ex-speler Sven Kums nog niet vergeten is. “Na de match heb ik gezegd dat het een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière was. En daar blijf ik tot op vandaag bij”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Niet op achterstand komen

KAA Gent kreeg maar niks voor elkaar. “Heel veel spelers stonden die dag met schrik op het veld. Play-off 1 of play-off 2, dat is een gigantisch verschil. En die druk werkte die dag voor sommigen verlammend”, gaat Kums verder.

De raad van Kums voor KAA Gent is duidelijk. De ploeg van Rik De Mil moet vooral vermijden dat ze op achterstand komen. “Want dan begint het pas. Je zit niet geweldig in de match, je ziet de minuten wegtikken... Voor het kopje is dat niet goed”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FCV Dender EH - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (22/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
FCV Dender EH
Sven Kums

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over 'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde' Green kill Green kill over "Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar rinus michels rinus michels over Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten Green kill Green kill over 'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League' Vital Verheyen Vital Verheyen over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt Anti penalty Anti penalty over Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League? FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel Sheltie963 Sheltie963 over Revolte bij Belgische profclub: "Ons geduld is op - verkoop NU" w-b forever w-b forever over SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved