Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt
De uitschakeling van KRC Genk in de Europa League is slecht nieuws voor het Belgische UEFA-coëfficiënt. De zware nederlaag op het veld van Freiburg betekende meteen ook het einde van het Europese seizoen voor de Belgische clubs.

Nochtans was de campagne niet zonder positieve punten. Genk, Club Brugge en Union SG lieten zich opmerken met degelijke prestaties, maar dat volstond niet om een sterke positie op de ranglijst te verzekeren. Vooral de vroege uitschakeling van Anderlecht en Charleroi in de voorrondes woog zwaar door.

Intussen doen de concurrenten van België wél een uitstekende zaak. Nederland pakte extra punten dankzij AZ, dat zich overtuigend plaatste voor de kwartfinales van de Conference League. Zo blijven onze noorderburen druk zetten in de coëfficiëntenstrijd.

Portugal slaat ineens grote kloof

Vooral Portugal slaat echter een kloof. Met drie overwinningen en evenveel kwalificaties voor de kwartfinales sprokkelden de Portugezen maar liefst 1.900 punten. Dat is een stevige boost, zeker omdat clubs als Sporting en Braga nog een achterstand moesten goedmaken.

Het lijkt dan ook vast te staan dat Portugal het seizoen als zesde zal afsluiten, voor Nederland en België. Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden, want de concurrenten kunnen de komende weken nog extra punten verzamelen.

Lees ook... Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg
Voor België dreigt zo een moeilijke situatie richting de toekomst. Met sterke tegenstanders die nog actief zijn in Europa, wordt het cruciaal om de komende seizoenen beter te presteren om opnieuw terrein goed te maken.

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

