Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

De uitschakeling van KRC Genk in de Europa League is slecht nieuws voor het Belgische UEFA-coëfficiënt. De zware nederlaag op het veld van Freiburg betekende meteen ook het einde van het Europese seizoen voor de Belgische clubs.

Nochtans was de campagne niet zonder positieve punten. Genk, Club Brugge en Union SG lieten zich opmerken met degelijke prestaties, maar dat volstond niet om een sterke positie op de ranglijst te verzekeren. Vooral de vroege uitschakeling van Anderlecht en Charleroi in de voorrondes woog zwaar door.

Intussen doen de concurrenten van België wél een uitstekende zaak. Nederland pakte extra punten dankzij AZ, dat zich overtuigend plaatste voor de kwartfinales van de Conference League. Zo blijven onze noorderburen druk zetten in de coëfficiëntenstrijd.

Portugal slaat ineens grote kloof

Vooral Portugal slaat echter een kloof. Met drie overwinningen en evenveel kwalificaties voor de kwartfinales sprokkelden de Portugezen maar liefst 1.900 punten. Dat is een stevige boost, zeker omdat clubs als Sporting en Braga nog een achterstand moesten goedmaken.

Het lijkt dan ook vast te staan dat Portugal het seizoen als zesde zal afsluiten, voor Nederland en België. Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden, want de concurrenten kunnen de komende weken nog extra punten verzamelen.

Voor België dreigt zo een moeilijke situatie richting de toekomst. Met sterke tegenstanders die nog actief zijn in Europa, wordt het cruciaal om de komende seizoenen beter te presteren om opnieuw terrein goed te maken.