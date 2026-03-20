Rudi Garcia hakt knopen door: de selectie van de Rode Duivels met opvallende nieuwkomers

De Rode Duivels zetten de laatste rechte lijn richting het WK in. Wie er nu niet bij is, zal er op het WK mogelijk niet bij zijn. En dus werd toch wel reikhalzend uitgekeken naar de selectie van Rudi Garcia.

Rudi Garcia verzamelde de pers in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke en gaf om 13 uur meteen zijn selectie prijs voor de nakende oefenwedstrijden van de Rode Duivels. Die trekken binnenkort naar de Verenigde Staten.

Rode Duivels spelen tegen Verenigde Staten en Mexico op oefenkamp

Op 28 maart nemen ze het er op tegen de Verenigde Staten, op 1 april spelen ze tegen Mexico in een tweede oefenduel. Een goede graadmeter, ook naar de omstandigheden in de Verenigde Staten met oog op het WK.

De voorbije weken kwamen heel wat sterkhouders (Lukaku, Doku, De Bruyne, ...) terug bij hun teams, terwijl Thibaut Courtois geblesseerd uitviel. En dus was het uitkijken naar welke witte konijnen bondscoach Rudi Garcia al dan niet uit de hoed zou toveren.

Ngoy, De Cat en Godts zijn er bij

Rudi Garcia besloot om 28 spelers op te roepen voor de wedstrijden tegen de VS en Mexico. Daarbij niet al te veel grote verrassingen, al viel onder meer de naam van Nathan Ngoy wel meteen op als het gaat over de verdediging.

Nathan De Cat is er namens Anderlecht bij op het middenveld. Mika Godts is er dan weer bij namens Ajax Amsterdam in de aanval. Daarmee zijn de namen meteen zeer duidelijk. De bondscoach gaf ook meteen duiding bij een aantal zaken, waarover we u meteen op de hoogte zullen houden.



