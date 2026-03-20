Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"

Manuel Gonzalez
Bondscoach Rudi Garcia loste vandaag de selectie voor de Rode Duivels. Daarin was geen plekje voorzien voor Matte Smets van KRC Genk.

Geen Matte Smets in selectie Rode Duivels

KRC Genk verloor deze week met zware 5-1-cijfers op bezoek bij Freiburg. Daar ging Matte Smets, net als bij de Rode Duivels tegen Israël, opnieuw in de fout.

“In de heenmatch was hij al eens goed weggekomen en tegen STVV ook, maar nu liep het faliekant af”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad. “Hij heeft te veel van die momenten, maar niet alleen hij.”

Ook bij de Rode Duivels maakte hij min of meer dezelfde fout en toen verloor de nationale ploeg. “Hij is nu eenmaal een voetballende verdediger, die de bal niet rap gaat wegrossen.”

Begrijpelijke keuze

Volgens de analist moet Smets hieruit leren als hij opnieuw international wil worden. “Je moet de stressmomenten herkennen, en in die momenten niet te véél willen, het niet te mooi willen doen, zeker niet met een keeper die het uitvoetballen niet helemaal beheerst.”

Want Smets heeft alles om een moderne verdediger te worden. Gelukkig heeft hij nog tijd, hij is nu eenmaal ook nog altijd maar 22 jaar oud, zo weet ook Van Der Elst.

“De foutjes moeten eruit, want je ziet: Garcia heeft hem niet geselecteerd. Ngoy krijgt nu de voorkeur. Op basis van dit seizoen is dat te begrijpen”, besluit de analist.

Ook al gelooft niemand in hem: Vandenbempt is zeker dat deze Rode Duivel naar WK gaat

19:40
Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 4-0 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 5-1 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 2-0 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 3-4* Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 4-0 Panathinaikos Panathinaikos

