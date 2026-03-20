Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

Alles ligt nog open in de strijd om de top 6: Genk gelooft nog in de Champions' Play-offs. De Limburgers zijn er al een heel seizoen naar op zoek.

De kopjes hingen laag in het kamp van Racing na de 5-1-pandoering in Freiburg in de Europa League, maar er is geen tijd om te treuren: zondag speelt de ploeg in La Louvière haar belangrijkste match van het seizoen.

Racing staat op één punt van de zesde plaats van AA Gent en heeft ook één overwinning minder dan de Buffalo's. Er moet dus absoluut gewonnen worden in de Easi Arena, en pas daarna kan er gekeken worden naar wat Gent doet op Dender.

Een achtervolging die al vroeg in het seizoen begon

Als Genk zijn werk doet en de Buffalo's kraken in de slotfase, dan haalt Racing nog de top 6. Dat zou een klein mirakel zijn voor een ploeg die nooit echt haar lot in eigen handen had: de Limburgers stonden in de eerste vijftien speeldagen geen enkele keer in de top 6 en sindsdien slechts twee keer.

Tot nu toe staat het record voor deelname aan de Champions' Play-offs na het minst vaak in de top 6 te hebben gestaan in de reguliere competitie op naam van Standard. In het seizoen 2017/2018 wisten de Rouches die Play-offs pas op de laatste speeldag veilig te stellen, nadat ze tijdens de reguliere fase slechts vier keer in de top 6 hadden gestaan.


Dat was het beruchte seizoen met Ricardo Sa Pinto aan het roer: Standard stond op de laatste speeldag in Oostende zelfs 2-0 achter. De invalbeurt van Mehdi Carcela bij de rust veranderde alles en loodste de Luikenaars nog naar een 2-3-zege. En na die fameuze remontada in de Play-offs stond er uiteindelijk alleen nog een hand van Ruud Vormer in de weg in de titelrace.

Meer nieuws

De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

10:45
Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

10:30
Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

10:00
Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

10:15
Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

09:00
Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

08:00
3
Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

09:45
Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

09:30
1
Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

08:40
1
Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

09:15
1
Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

08:20
1
Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

06:30
1
Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

08:10
2
Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

07:20
Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

07:40
1
Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

23:00
📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

07:00
8
Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

20:36
SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

22:30
2
Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

21:28
Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

22:00
2
Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

21:45
Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

21:40
OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

20:45
2
Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

21:00
Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie"

20:40
3
Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

20:10
Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

20:20
Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

17:40
4
Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

20:00
Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

19:40
'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

19:20
Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

19:30
1
Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

18:40
Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

18:20
DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

19:00
3

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen Sheltie963 Sheltie963 over 'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder' André Coenen André Coenen over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Johanvm Johanvm over Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt JaKu JaKu over Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen JaKu JaKu over Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden" Birger J. Birger J. over Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk Dantie Dantie over Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar" Analist2.0 Analist2.0 over Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg Kantine
