Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

Alles ligt nog open in de strijd om de top 6: Genk gelooft nog in de Champions' Play-offs. De Limburgers zijn er al een heel seizoen naar op zoek.

De kopjes hingen laag in het kamp van Racing na de 5-1-pandoering in Freiburg in de Europa League, maar er is geen tijd om te treuren: zondag speelt de ploeg in La Louvière haar belangrijkste match van het seizoen.

Racing staat op één punt van de zesde plaats van AA Gent en heeft ook één overwinning minder dan de Buffalo's. Er moet dus absoluut gewonnen worden in de Easi Arena, en pas daarna kan er gekeken worden naar wat Gent doet op Dender.

Een achtervolging die al vroeg in het seizoen begon

Als Genk zijn werk doet en de Buffalo's kraken in de slotfase, dan haalt Racing nog de top 6. Dat zou een klein mirakel zijn voor een ploeg die nooit echt haar lot in eigen handen had: de Limburgers stonden in de eerste vijftien speeldagen geen enkele keer in de top 6 en sindsdien slechts twee keer.

Tot nu toe staat het record voor deelname aan de Champions' Play-offs na het minst vaak in de top 6 te hebben gestaan in de reguliere competitie op naam van Standard. In het seizoen 2017/2018 wisten de Rouches die Play-offs pas op de laatste speeldag veilig te stellen, nadat ze tijdens de reguliere fase slechts vier keer in de top 6 hadden gestaan.



Dat was het beruchte seizoen met Ricardo Sa Pinto aan het roer: Standard stond op de laatste speeldag in Oostende zelfs 2-0 achter. De invalbeurt van Mehdi Carcela bij de rust veranderde alles en loodste de Luikenaars nog naar een 2-3-zege. En na die fameuze remontada in de Play-offs stond er uiteindelijk alleen nog een hand van Ruud Vormer in de weg in de titelrace.