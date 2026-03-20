Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

KRC Genk moet hopen op een klein mirakel om nog een ticket voor de Champions' Play-offs af te dwingen. Al kan er een helpende hand komen van Yannick Ferrera.

Helpt Dender KRC Genk aan plekje in top zes?

Vorige maand nam Yannick Ferrara over van de ontslagen Hayk Milkon bij Dender. Zondag kan hij KRC Genk zelfs aan een ticket voor de top zes helpen.

De Limburgers moeten zelf eerst zorgen dat ze winnen van La Louvière, maar als Dender punten pakt tegen KAA Gent, dan zit KRC Genk in de Champions’ Play-offs.

Ferrara doet alvast een belofte. “In Genk mag men erop rekenen dat we ons uiterste best zullen doen”, grijnst Ferrera bij Het Belang van Limburg. “Maar dan wel voor onszelf, niet voor Genk. Dat zij mogelijk mee profiteren van onze situatie, is mooi meegenomen voor hen.”

Inlopen op Cercle Brugge

Dender wil de achterstand op Cercle Brugge verkleinen, met de hoop om op zes punten te komen. Die kloof is overbrugbaar in de playdowns, omdat er nog twee onderlinge duels zijn tussen alle ploegen.

“Lukt dat niet, dan hebben we nog altijd de parachute van de barrages en kunnen we het behoud zo verzekeren. We hebben al elke week stappen gezet, maar dat moet zich nu meer gaan vertalen in resultaten”, besluit Ferrera.