Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia

David Hubert steekt het niet onder stoelen of banken: hij is een beetje teleurgesteld dat geen enkele Union-speler door Rudi Garcia werd geselecteerd. Er lopen niet veel goede Belgen rond, maar toch: er had er minstens eentje bij mogen/moeten zijn.

Het is de grote paradox van de laatste selectie van Rudi Garcia: er zitten drie spelers van Club Brugge bij (Brandon Mechele, Joaquin Seys en Hans Vanaken) en ook één speler van RSC Anderlecht (Nathan De Cat), maar geen spoor van ook maar één speler van Union Saint-Gilloise.

En dat terwijl Union SG nochtans leider is in de Pro League (met zelfs 19 punten voor Anderlecht, dat dus wél een Rode Duivel in de rangen heeft). David Hubert blijft in zijn analyse echter nuchter, in uitspraken die werden opgepikt door La Dernière Heure.

Had Kamiel Van de Perre van Union SG er bij moeten zijn in selectie Rudi Garcia?

"Geen van de spelers die Rudi Garcia geselecteerd heeft, verdient het niet om erbij te zijn. En we hebben niet veel Belgen in onze kern", geeft hij toe. "Maar ja, ik vind het wel jammer", aldus de succescoach van Union.

De vraag is dan welke Belgische basisspelers bij Union in aanmerking hadden kunnen komen voor een selectie. Hubert heeft er alvast eentje in gedachten: "Kamiel Van de Perre werd vorig seizoen kampioen en heeft dit seizoen zijn niveau nog opgetrokken", vindt de Union-coach. "Hij bevestigt en heeft topmatchen gespeeld in de Champions League, hij is constant. Ik vind het jammer dat hij er niet bij is."

Concurrentie op het middenveld bij Rode Duivels is moordend

De concurrentie op het middenveld heeft die hoop de kop ingedrukt: Rudi Garcia heeft namelijk vooral spelers verkozen die al meededen in de kwalificatiecampagne... én een toptalent, met name Nathan De Cat. Ook ex-Unionist Charles Vanhoutte, met een profiel dat dicht bij dat van Van de Perre aanleunt, betaalt daar de prijs voor.





Daarnaast denk je ook aan jongens als Mandela Keita of Romeo Lavia, die eveneens door Garcia links werden gelaten, terwijl ze op clubniveau op een erg hoog niveau presteren, en dat nog wel in de Europese top. Wie weet komt het moment van Van de Perre er nog... maar dan zullen er waarschijnlijk heel wat blessures nodig zijn om het realistisch te maken.