De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

Jong Genk speelt vanavond op bezoek bij rode lantaarn Olympic Charleroi. Trainer Igor De Camargo trekt alvast met een duidelijke missie naar daar.

Twee gelijke spelen voor Jong Genk

Olympic Charleroi is al zeker van de degradatie uit de Challenger Pro League. Jong Genk wil na twee keer een gelijkspel de puntjes op de i zetten.

De ploeg kan door de speciale spelregels voor de beloftenploegen niet zakken, maar trainer Igor De Camargo trekt met een duidelijke missie naar Charleroi.

Behoud sportief afdwingen

“Toch zou ik ook op sportief vlak voor het behoud willen gaan”, zegt hij aan Het Belang van Limburg. “Als we winnen van Charleroi, kan Club NXT niet meer over ons wippen en hebben we ook sportief onze plicht gedaan.”

De spelers beseffen volgens hem maar al te goed hoe belangrijk deze wedstrijd is, al kan hij ook niet over zijn volledige elftal beschikken voor deze match.


“Brad Manguelle trainde mee met de groep, maar is nog onzeker. Lazar is niet fit”, laat De Camargo weten. Het is ook kijken wat Nicky Hayen beslist na de Europese match in Freiburg van donderdag.

KRC Genk
Olympic Charleroi
Igor De Camargo

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Interview

Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 20:00 Seraing Seraing
KAA Gent KAA Gent 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Francs Borains Francs Borains 21/03 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/03 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 21/03 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/03 Lierse SK Lierse SK

