De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

Jong Genk speelt vanavond op bezoek bij rode lantaarn Olympic Charleroi. Trainer Igor De Camargo trekt alvast met een duidelijke missie naar daar.

Olympic Charleroi is al zeker van de degradatie uit de Challenger Pro League. Jong Genk wil na twee keer een gelijkspel de puntjes op de i zetten.

De ploeg kan door de speciale spelregels voor de beloftenploegen niet zakken, maar trainer Igor De Camargo trekt met een duidelijke missie naar Charleroi.

Behoud sportief afdwingen

“Toch zou ik ook op sportief vlak voor het behoud willen gaan”, zegt hij aan Het Belang van Limburg. “Als we winnen van Charleroi, kan Club NXT niet meer over ons wippen en hebben we ook sportief onze plicht gedaan.”

De spelers beseffen volgens hem maar al te goed hoe belangrijk deze wedstrijd is, al kan hij ook niet over zijn volledige elftal beschikken voor deze match.



“Brad Manguelle trainde mee met de groep, maar is nog onzeker. Lazar is niet fit”, laat De Camargo weten. Het is ook kijken wat Nicky Hayen beslist na de Europese match in Freiburg van donderdag.