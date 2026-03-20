🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt

Nathan De Cat is Rode Duivel. Pas als hij speelminuten maakt tegen de Verenigde Staten en/of Mexico is dat officieel, maar dat hij in de selectie van 28 namen zit is alvast indrukwekkend. En ook bij RSC Anderlecht zijn ze heel gelukkig uiteraard.

"Ik ben supercontent voor Nathan De Cat. Na zijn laatste prestaties verdient hij het wel. Voor de club én de Academy is het ook een eer, want het is een jonge speler die in Neerpede gevormd is", opende Jérémy Taravel op zijn persconferentie.

Jérémy Taravel trots op selectie voor Nathan De Cat

"Dus er wordt hier goed werk geleverd. Ondanks zijn jonge leeftijd staat er bij Nathan een goed hoofd op zijn schouders. Hij was blij, maar niet euforisch en dat typeert hem wel, hij gaat niet beginnen zweven", aldus nog de coach van Anderlecht.

"Ik denk echt dat hij geen stress had, hij neemt alles zoals het komt, hij heeft die maturiteit die me alle dagen nog verrast, op matchen en op training. Nathan kan het allemaal loslaten, het is interessant om te zien hoe hij de dingen opneemt."

En wat als? Een interlandperiode - met ook een vlucht van en naar de Verenigde Staten kan een impact hebben? "Neen, we hebben geen schrik dat hij daar een blessure oploopt. Er kan altijd iets gebeuren als hij hier blijft ook."



"Neen, we nemen dat echt positief op dat hij geselecteerd is." Dat was ook duidelijk toen de selectie binnenkwam. De reacties van RSC Anderlecht na de bekendmaking van de selectie werd dan ook gedeeld op de sociale. Dat leverde mooie beelden op.