Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit

Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit
Foto: © photonews
De naam van Mario Stroeykens klinkt steeds luider in onze buurlanden. Vooral vanuit Frankrijk zou er interesse zijn. Deze zomer zou hij dan eindelijk zijn transfer moeten krijgen. Het wordt immers tijd dat hij andere lucht opsnuift.

Stroeykens is geen basisspeler meer bij Anderlecht. Hij verlengde vorig jaar nog zijn contract waardoor hij Anderlecht nu een transfersom kan opleveren. Het was ook de afspraak dat hij komende zomer zou vertrekken. 

Hij kan weg voor een 12 miljoen euro, dat is de optie in zijn contract, maar Anderlecht zal met minder genoegen moeten nemen. Op Transfermarkt staat zijn waarde op 6 miljoen. Dat bedrag maakt hem aantrekkelijk voor buitenlandse clubs die op zoek zijn naar jonge, technisch vaardige profielen met groeimarge.

Marseille houdt Stroeykens in de gaten

Onder meer Olympique de Marseille volgt de situatie op de voet. Sportief adviseur Mehdi Benatia zou Stroeykens hebben aangeduid als een mogelijk alternatief om het offensieve compartiment te versterken.

De concurrentie is echter niet min. Ook AC Milan en FC Porto houden de ontwikkeling van de jonge Belg nauwlettend in de gaten. Ondanks zijn mindere speelminuten blijft hij dus in beeld.


Met de zomermercato in aantocht lijkt een transfer steeds realistischer te worden. Mocht de vraagprijs nog licht zakken, dan zou het dossier wel eens snel in een stroomversnelling kunnen komen.

FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft

Yves Vanderhaeghe wil knallen tegen Kortrijk en weet al waar hij volgend jaar trainer wil zijn

'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League'

Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

De WK-droom van de Buffalo: meer speelminuten nodig?

Rudi Garcia hakt knopen door: de selectie van de Rode Duivels met opvallende nieuwkomers

Keert JPL-ster nog terug op het veld dit seizoen? "Ik voel me net Deadpool"

"Iedereen weet welk spelletje Stijn durft te spelen": Van Eenoo weet wat hem te wachten staat

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

Vreemde conclusie bij Genk na 5-1-afstraffing

Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

