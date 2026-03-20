Anderlecht hoopt op vele miljoenen: grote interesse in bankzitter paars-wit

De naam van Mario Stroeykens klinkt steeds luider in onze buurlanden. Vooral vanuit Frankrijk zou er interesse zijn. Deze zomer zou hij dan eindelijk zijn transfer moeten krijgen. Het wordt immers tijd dat hij andere lucht opsnuift.

Stroeykens is geen basisspeler meer bij Anderlecht. Hij verlengde vorig jaar nog zijn contract waardoor hij Anderlecht nu een transfersom kan opleveren. Het was ook de afspraak dat hij komende zomer zou vertrekken.

Hij kan weg voor een 12 miljoen euro, dat is de optie in zijn contract, maar Anderlecht zal met minder genoegen moeten nemen. Op Transfermarkt staat zijn waarde op 6 miljoen. Dat bedrag maakt hem aantrekkelijk voor buitenlandse clubs die op zoek zijn naar jonge, technisch vaardige profielen met groeimarge.

Marseille houdt Stroeykens in de gaten

Onder meer Olympique de Marseille volgt de situatie op de voet. Sportief adviseur Mehdi Benatia zou Stroeykens hebben aangeduid als een mogelijk alternatief om het offensieve compartiment te versterken.

De concurrentie is echter niet min. Ook AC Milan en FC Porto houden de ontwikkeling van de jonge Belg nauwlettend in de gaten. Ondanks zijn mindere speelminuten blijft hij dus in beeld.



Met de zomermercato in aantocht lijkt een transfer steeds realistischer te worden. Mocht de vraagprijs nog licht zakken, dan zou het dossier wel eens snel in een stroomversnelling kunnen komen.