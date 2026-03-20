Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Foto: © photonews
Word fan van K Beerschot VA! 926

Beerschot meldt op zijn officiële kanalen het overlijden van Jean Rylant. Hij werd amper 67 jaar oud.

Jean Rylant overleden

Jean Rylant begon als jeugdspeler bij Beerschot en stroomde door tot in het A-elftal. Hij maakte zijn debuut in de eerste ploeg in het seizoen 1975-76. Acht jaar lang kwam hij uit voor het team.

“De jaargang 1978-79 was voor hem een topjaar met als kers op de taart de bekerwinst op de Heizel tegen Club Brugge”, staat er op de website van Beerschot te lezen.

Jean Rylant, als meevoetballende verdediger, speelde 104 wedstrijden voor Beerschot en scoorde daarin 3 doelpunten voor de club.

In 1977 was hij,onder leiding van Guy Thys, met de UEFA-junioren nog Europoees Kampioen geworden, door op de Heizel Bulgarije met 2-1 te verslaan. In Wilrijk had hij na zijn carrière een verzekeringskantoor, waar heel wat Beerschotfans klant waren.

Een tijd geleden werd echter pancreaskanker vastgesteld en begon hij met open vizier aan een lange strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte. Hij kreeg uiteindelijk te horen dat de ziekte ongeneeslijk was.

Euthanasie

De chemotherapie sloeg niet meer aan en de pijn was ondraaglijk geworden, waardoor hij koos voor euthanasie. Die had donderdag in familiale kring. Rylant werd 67 jaar oud.

“Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Rita, dochter Femke en de kleinkinderen Odette, Achilles en Gaston, die nu een liefhebbende, charmante en charismatische echtgenoot, vader en grootvader zien wegvallen”, klinkt het bij Beerschot.

“Ook aan de familie en zijn vele vrienden betuigen we ons medeleven en delen we een warme knuffel uit. Met hem verliest Beerschot een gewaardeerde, gerespecteerde en fanatieke ex-voetballer, een vriend van het huis. Jean Rylant zal voor eeuwig en altijd een waardig ambassadeur blijven van onze club”, besluit de club in de mededeling.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 20:00 Seraing Seraing
KAA Gent KAA Gent 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Francs Borains Francs Borains 21/03 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/03 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 21/03 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/03 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen Sheltie963 Sheltie963 over 'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder' André Coenen André Coenen over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Johanvm Johanvm over Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt JaKu JaKu over Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen JaKu JaKu over Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden" Birger J. Birger J. over Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk Dantie Dantie over Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar" Analist2.0 Analist2.0 over Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved