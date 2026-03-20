Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

Beerschot meldt op zijn officiële kanalen het overlijden van Jean Rylant. Hij werd amper 67 jaar oud.

Jean Rylant begon als jeugdspeler bij Beerschot en stroomde door tot in het A-elftal. Hij maakte zijn debuut in de eerste ploeg in het seizoen 1975-76. Acht jaar lang kwam hij uit voor het team.

“De jaargang 1978-79 was voor hem een topjaar met als kers op de taart de bekerwinst op de Heizel tegen Club Brugge”, staat er op de website van Beerschot te lezen.

Jean Rylant, als meevoetballende verdediger, speelde 104 wedstrijden voor Beerschot en scoorde daarin 3 doelpunten voor de club.

In 1977 was hij,onder leiding van Guy Thys, met de UEFA-junioren nog Europoees Kampioen geworden, door op de Heizel Bulgarije met 2-1 te verslaan. In Wilrijk had hij na zijn carrière een verzekeringskantoor, waar heel wat Beerschotfans klant waren.

Een tijd geleden werd echter pancreaskanker vastgesteld en begon hij met open vizier aan een lange strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte. Hij kreeg uiteindelijk te horen dat de ziekte ongeneeslijk was.





Euthanasie

De chemotherapie sloeg niet meer aan en de pijn was ondraaglijk geworden, waardoor hij koos voor euthanasie. Die had donderdag in familiale kring. Rylant werd 67 jaar oud.

“Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Rita, dochter Femke en de kleinkinderen Odette, Achilles en Gaston, die nu een liefhebbende, charmante en charismatische echtgenoot, vader en grootvader zien wegvallen”, klinkt het bij Beerschot.

“Ook aan de familie en zijn vele vrienden betuigen we ons medeleven en delen we een warme knuffel uit. Met hem verliest Beerschot een gewaardeerde, gerespecteerde en fanatieke ex-voetballer, een vriend van het huis. Jean Rylant zal voor eeuwig en altijd een waardig ambassadeur blijven van onze club”, besluit de club in de mededeling.