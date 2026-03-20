Manuel Gonzalez
Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden
De spanningen tussen de Pro League en rechtenhouder DAZN lopen opnieuw op. De liga heeft meerdere ingebrekestellingen verstuurd omdat ze geen kijkcijfers ontvangt, nochtans cruciaal voor de verdeling van het tv-geld.

Dat probleem wordt eind maart besproken op de Algemene Vergadering van de profclubs. Daar staat onder meer de verdeelsleutel van de tv-inkomsten op de agenda, een thema dat bij verschillende clubs voor ongerustheid zorgt.

Maar liefst dertig procent van het tv-geld wordt verdeeld op basis van kijkcijfers. Net daar wringt het schoentje, want de Pro League beschikt momenteel niet over de nodige data. Volgens de liga is DAZN verplicht die cijfers te delen, maar dat gebeurt voorlopig niet, weet Het Nieuwsblad.

DAZN wil de kijkcijfers van de JPL niet vrijgeven

De rechtenhouder zelf spreekt dat tegen. DAZN stelt dat het volledig voldoet aan de uitspraak van het arbitragetribunaal CEPANI en dat het niet verplicht is om kijkcijfers vrij te geven. De kans lijkt dan ook klein dat die data er alsnog komt.

Daardoor moet de Pro League nadenken over alternatieven. Op tafel liggen onder meer het gebruik van stadionbezetting als criterium of een grotere impact van het sportieve klassement, zowel dit seizoen als over meerdere jaren.

Welke oplossing het uiteindelijk wordt, is nog onzeker, maar duidelijk is wel dat de discussie grote financiële gevolgen kan hebben voor de clubs. Eind maart moet blijken welke richting het Belgische profvoetbal uitgaat.

