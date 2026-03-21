Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

KV Mechelen zit in de Champions' Play-offs. En daar mag het gerust ook Fred Vanderbiest voor danken. Die begon schoorvoetend aan het seizoen bij Malinwa, maar maakt steeds meer indruk. Hij verdient dan ook alle lof.

“Er was vooraf al wat twijfel over Fred Vanderbiest, omdat hij altijd in de rol van assistent zat. Hij moest beginnen met een volledig nieuwe ploeg en hij verloor Rob Schoofs op het einde van de zomermercato, terwijl Lauberbach vertrok tijdens de winter.”

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Fred Vanderbiest en KV Mechelen

“Ik vind het toch wel een huzarenstukje dat ze de top-6 hebben gehaald. Vanderbiest is groot genoeg om toe te geven dat het een hold-up is als ze een wedstrijd onverdiend winnen", aldus Hein Vanhaezebrouck in Een-Tweetje.

"We hebben al gebotst, maar ik kom er goed mee overeen. Ik ben superblij voor hen, ik vind het echt wel een stunt. Als je naar de cijfers kijkt, zouden ze een heel stuk lager moeten staan in het klassement", beseft de gewezen coach.

KV Mechelen heeft beter gepresteerd dan verwacht

"Ze hebben beter gepresteerd dan verwacht. Dat is een kwaliteit. Daar zit veel in van de staff ook richting de groep, maar er is ook heel veel individuele kwaliteit.” Daarbij hoort ook moeilijke keuzes maken om de sterkte van de kern te vrijwaren.

“Ze hebben gedurfd om na een paar wedstrijden De Wolf naar de bank te verwijzen en te kiezen voor Nacho Miras, een heel goede doelman. Achterin staat het veel steviger en ze hebben veel kwaliteiten op de flanken, met veel concurrentie”, aldus Vanhaezebrouck. Die was eerder ook al bijzonder onder de indruk van Zekri.