Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

KV Mechelen zit in de Champions' Play-offs. En daar mag het gerust ook Fred Vanderbiest voor danken. Die begon schoorvoetend aan het seizoen bij Malinwa, maar maakt steeds meer indruk. Hij verdient dan ook alle lof.

“Er was vooraf al wat twijfel over Fred Vanderbiest, omdat hij altijd in de rol van assistent zat. Hij moest beginnen met een volledig nieuwe ploeg en hij verloor Rob Schoofs op het einde van de zomermercato, terwijl Lauberbach vertrok tijdens de winter.”

“Ik vind het toch wel een huzarenstukje dat ze de top-6 hebben gehaald. Vanderbiest is groot genoeg om toe te geven dat het een hold-up is als ze een wedstrijd onverdiend winnen", aldus Hein Vanhaezebrouck in Een-Tweetje.

"We hebben al gebotst, maar ik kom er goed mee overeen. Ik ben superblij voor hen, ik vind het echt wel een stunt. Als je naar de cijfers kijkt, zouden ze een heel stuk lager moeten staan in het klassement", beseft de gewezen coach.

KV Mechelen heeft beter gepresteerd dan verwacht 

"Ze hebben beter gepresteerd dan verwacht. Dat is een kwaliteit. Daar zit veel in van de staff ook richting de groep, maar er is ook heel veel individuele kwaliteit.” Daarbij hoort ook moeilijke keuzes maken om de sterkte van de kern te vrijwaren.

“Ze hebben gedurfd om na een paar wedstrijden De Wolf naar de bank te verwijzen en te kiezen voor Nacho Miras, een heel goede doelman. Achterin staat het veel steviger en ze hebben veel kwaliteiten op de flanken, met veel concurrentie”, aldus Vanhaezebrouck. Die was eerder ook al bijzonder onder de indruk van Zekri.

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel:

Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

Club Brugge hield de adem in: dit heeft Ivan Leko te zeggen over blessure Hans Vanaken

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League?

"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"

'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde'

Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

"Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar

Ook al gelooft niemand in hem: Vandenbempt is zeker dat deze Rode Duivel naar WK gaat

'Anderlecht gaat concurrentie aan met Atlético Madrid & co voor nieuwe parel'

Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia

"Deze match is 1,5 punt waard, maar dat is al iets": Vincent Euvrard zegt waar het op staat Interview

🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt

Revolte bij Belgische profclub: "Ons geduld is op - verkoop NU"

Veel druk op de ketel voor Rik De Mil en KAA Gent, maar ook opstekers uit de ziekenboeg

OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

Yves Vanderhaeghe wil knallen tegen Kortrijk en weet al waar hij volgend jaar trainer wil zijn

'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League'

Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

