19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

KRC Genk gaat het nog héél lastig krijgen om dit weekend een stekje in de Champions' Play-offs af te gaan dwingen. Alle hens dus aan dek stilaan voor de Limburgers. Gaat het nog lukken? De analisten vrezen ervoor.

De strijd om de top-6 zou nog heel spannend kunnen worden zondagavond. KAA Gent heeft alles in eigen handen, voor KRC Genk wordt het hopen op een misstap van de Buffalo's - en dan moeten ze zelf natuurlijk ook winnen van La Louvière.

Wie haalt het laatste ticket voor de Champions' Play-offs?

Johan Boskamp ziet het niet meteen nog gebeuren en hij is niet de enige analist die het moeilijk ziet worden. Ook Franky Van der Elst lijkt KAA Gent het voordeel te geven in zijn column in Het Nieuwsblad zaterdagmorgen.

"Genk hoort thuis in de Champions' Play-offs, maar ja, ze hebben het niet meer in eigen hand. Gaan winnen op La Louvière is al moeilijk genoeg en dan moet Gent nog verliezen in Dender ook. Bonne chance", aldus FoxPop.

Franky Van der Elst spreekt over Matte Smets

Rest de vraag welke rol Matte Smets in het verhaal nog kan spelen. HIj maakte de voorbije maanden indruk, maar af en toe is er nog dat foutje te veel. Toch stonden de topclubs voor hem in de rij - met name ook Wolfsburg.

Lees ook... Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"›

"Wel opvallend trouwens dat hij niet is ingegaan op Wolfsburg. Grote club, Bundesliga, een hoger salaris: velen zouden direct tekenen, maar hij is blijkbaar iemand die weet wat hij wil en goed nadenkt over zijn volgende stap", aldus nog Van der Elst.