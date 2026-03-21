Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

Zaterdagnamiddag ontvangt het Bayern van Vincent Kompany Union Berlin. De Belgische coach sprak op de persconferentie vooruitblikkend op deze competitiewedstrijd.

Bayern kent Union Berlin door en door, zo benadrukte Vincent Kompany: "We kennen de sterke punten van Union. Het wordt de derde keer dit seizoen dat we tegen hen spelen. Deze keer spelen we thuis, dus we willen een andere match brengen dan degene die we in Berlijn gespeeld hebben."

"We zullen zien in welke mate zij erin slagen hun spel op te dringen in de Allianz Arena. We weten hoe vervelend het kan zijn om tegen hen te spelen", ging hij verder op zijn persconferentie in aanloop naar het duel.

Hoe zit het met de doelmannen van Bayern?

De Duitse club stond er doordeweeks niet ver van om zijn vijfde doelman, de pas 16-jarige Leonard Prescott, te moeten opstellen na een reeks blessures bij de keepers. Uiteindelijk was Jonas Urbig tijdig klaar om tegen Atalanta te spelen.

De kans is groot dat hij dit weekend opnieuw onder de lat staat: "Normaal gesproken zou Jonas morgen starten. Maar we trainen vandaag (vrijdag) nog. Alles hangt af van wat Manuel (Neuer) op dit moment wel of niet kan. Er is altijd een verschil tussen trainen en matchen. Als Manu niet kan spelen, dan speelt Jonas."

Een geruststellend bericht


Vincent Kompany bracht ook geruststellend nieuws over Aleksandar Pavlovic (die tegen Atalanta een tik kreeg): "Hij is niet geblesseerd. Als hij zich beter voelt, is hij morgen volledig beschikbaar. De jongens hebben dit seizoen al veel matchen gespeeld. Maar voor hem zou dat geen probleem mogen zijn."

Volg Bayern München - Union Berlin live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30.

