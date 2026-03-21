Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Beveren raast door de competitie en is al zeker van de titel in de Challenger Pro League. Maar het wil ook nog ongeslagen blijven om een stukje bijkomende geschiedenis te schrijven. Ook de bazen zijn daar heel duidelijk in.

Beveren speelt op zaterdagavond tegen Club Luik zijn 29e wedstrijd van het seizoen. Na 28 wedstrijden hebben ze al 24 keer gewonnen en vier keer gelijkgespeeld. Goed voor 76 op 84 in de stand en een knappe titel.

Beveren wil ongeslagen blijven

De club heeft nu echter nog een extra doel: het hele seizoen ongeslagen blijven. Na het grote feest willen ze de laatste vier wedstrijden ook proberen te winnen. Tegen Club NXT moesten ze terugkomen van een dubbele achterstand om hun ongeslagen status te behouden.

"Het was echt een groot feestje na het behalen van de titel", gaf Marink Reedijk toe. De dag nadien was er geen training in Beveren. "Kampioen worden in mei is veel beter, ook qua weer", grinnikte Bob Peeters dan weer in MidMid.

Nog altijd veel honger bij Beveren

"Het was duidelijk dat Lennart Mertens gewoon is van vroeger uit de lagere reeksen om feestjes te vieren, want al de rest had hele zware benen tegen Club NXT en hij vloog over het veld", aldus de General Manager Sports.



Coach Reedijk liet zijn spelers de vrije keuze om te feesten: "Dat moeten ze nu doen. Natuurlijk willen we ongeslagen blijven, uiteraard. Als je er zo dichtbij bent, dan wil je dat. Maar ik vind wel dat je eerst zwaar moet kunnen vieren. Feesten én presteren kan zeker, als je de honger ziet in deze groep."